  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Мотор Люблин
4:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
8' Гол
Michal Krol
23' Желтая карточка
Леонардо Родригес
2:0
28' Гол
Мраз Самуэл
31' Желтая карточка
Сампер Серхи
2:1
37' Гол
Гросицки Камил
3:1
38' Гол
Michal Krol
41' Желтая карточка
Christopher Simon
48' Желтая карточка
Столярски Павел
3:2
63' Гол
Бичахчян Ваан
65' Желтая карточка
Гросицки Камил
4:2
75' Гол
Mbaye Ndiaye
90'+7
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Piotr
Ceglarz
77
Кожокару
Валентин
13
Керамицис
Димитриос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
28
Вальквист
Линус
19
Kacper
Lukasiak
21
Гамбоа
Жоау
8
Ульвестад
Фредрик
32
Кутрис
Леонардо
9
Кулурис
Эфтимос
11
Гросицки
Камил
Мотор Люблин
4-3-3
Погонь Щецин
3-5-2

История личных встреч

Мотор Люблин
Погонь Щецин

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 4 0.29
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.21
Michal Krol 2 0.14
Рудоль Себастьян 2 0.14
Mbaye Ndiaye 2 0.14
Christopher Simon 2 0.14
Столярски Павел 1 0.07
Скалет Матье 1 0.07
Бартош Марек Кристиан 1 0.07
Kacper Welniak 1 0.07
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 (1) 0.5
Горгон Александр 4 0.29
Гросицки Камил 2 0.14
Бичахчян Ваан 2 0.14
Kacper Lukasiak 2 0.14
Леонардо Родригес 1 0.07
Ульвестад Фредрик 1 0.07
Вальквист Линус 1 0.07
Patryk Paryzek 1 0.07
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 4 0
Столярски Павел 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Сампер Серхи 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 4 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Гросицки Камил 2 0
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Корчаковски Олаф 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Керамицис Димитриос 0 1
Гамбоа Жоау 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
6
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Погонь Щецин
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
15
Мотор Люблин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Погонь Щецин
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
5
45%
2
13%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
6
40%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
3
38%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
6
30%
1
5%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
1
5%
4
19%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
5
25%
7
33%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
1
5%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
7
29%
29%
4
21%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
5
21%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1
Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Одра Ополе - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3
Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1

Результаты матчей

Мотор Люблин
Погонь Щецин

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
2
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 0:0 14 10 2 2 25 - 8 32
2.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
3.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
Мотор Люблин
 14 5 3 6 19 - 25 18
11.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
12.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 0:0 14 1 6 7 11 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 0:0 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
12.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
13.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
14.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Пуща Неполомице
 0:0 7 1 4 2 9 - 13 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 0:0 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 0:0 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Christopher Simon уходит с поля. Скалет Матье выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мотор Люблин 4:2 Погонь Щецин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный