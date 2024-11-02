  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ракув
0:0
Перерыв
Сталь Мелец
0'
27' Желтая карточка
Иви Лопес
37' Желтая карточка
Матрас Матеуш

Ход матча

27'
Иви Лопес
 
32'
 
Дадок Роберт
Доманьски Мацей
37'
 
Матрас Матеуш
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Сталь Мелец
1.40
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, bettery.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
1
Треловски
Кацпер
24
Арсенич
Зоран
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
23
Барат
Петер
84
Адриано
Рибейро
10
Иви
Лопес
18
Браут-Брюнес
Джонатан
39
Монджик
Якуб
40
Багалианис
Петрос
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
6
Гийомье
Мэтью
19
Dawid
Tkacz
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
25
Вольштыньски
Лукаш
Ракув
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Сталь Мелец

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.21
Иви Лопес 2 0.14
Берггрен Густав 2 0.14
Кочергин Владислав 2 0.14
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.14
Patryk Makuch 1 0.07
Амею Микаэль 1 0.07
Црнац Анте 1 0.07
Драчал Давид 1 0.07
Оума Эрик 1 0.07
Родин Матай 1 0.07
Тудор Фран 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.21
Шкурин Илья 2 0.14
Вольштыньски Лукаш 2 0.14
Гийомье Мэтью 1 0.07
Доманьски Мацей 1 0.07
Serhij Krykun 1 0.07
Зенгер Марвин 1 0.07
Ravve Assayeg 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Барат Петер 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 4 0
Зенгер Марвин 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
8
Ракув
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сталь Мелец
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
50%
4
33%
76-90

Пропущено

4
18
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
25%
6
33%
31-45
2
50%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
25%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0

Результаты матчей

Ракув
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ракув
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Ракув
 0:0 14 8 4 2 16 - 4 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
11.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Сталь Мелец
 0:0 14 3 4 7 12 - 18 13
14.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
15.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 0:0 7 3 2 2 8 - 3 11
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 0:0 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Сталь Мелец
 0:0 7 0 2 5 4 - 11 2
17.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Сталь Мелец
1.40
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, bettery.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 0:0 Сталь Мелец онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ракув
Сталь Мелец
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный