Тур: 14. Стадион: Ракув.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
37'
88
Родин
Матай
23
Барат
Петер
10
Иви
Лопес
39
Монджик
Якуб
19
Dawid
Tkacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
-
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ракув
Сталь Мелец
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.25
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.21
|Иви Лопес
|2
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Кочергин Владислав
|2
|0.14
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.14
|Patryk Makuch
|1
|0.07
|Амею Микаэль
|1
|0.07
|Црнац Анте
|1
|0.07
|Драчал Давид
|1
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.07
|Родин Матай
|1
|0.07
|Тудор Фран
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.21
|Шкурин Илья
|2
|0.14
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.14
|Гийомье Мэтью
|1
|0.07
|Доманьски Мацей
|1
|0.07
|Serhij Krykun
|1
|0.07
|Зенгер Марвин
|1
|0.07
|Ravve Assayeg
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|4
|0
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Ракув
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сталь Мелец
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
8
50%
4
33%
76-90
Пропущено
4
18
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
25%
6
33%
31-45
2
50%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0
Результаты матчей
Ракув
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ракув
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
24
34
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
310
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|16 - 4
|28
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|24 - 13
|22
|7.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|10.
|13
|4
|4
|5
|19 - 17
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 18
|13
|14.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 3
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|17.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5