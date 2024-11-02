Тур: 14. Стадион: Ракув.
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаИви Лопес
37' Желтая карточкаМатрас Матеуш
48' Желтая карточкаБарат Петер
78' Желтая карточкаБагалианис Петрос
89' Желтая карточкаДадок Роберт
1:0
90' ПенальтиБраут-Брюнес Джонатан
90'+7
Ход матча
27'
37'
48'
81'
89'
90'
88
Родин
Матай
23
Барат
Петер
10
Иви
Лопес
39
Монджик
Якуб
19
Dawid
Tkacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
-
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ракув
Сталь Мелец
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.25
Среднее время на гол
78
72
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.21
|Браут-Брюнес Джонатан
|3 (1)
|0.21
|Иви Лопес
|2
|0.14
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Кочергин Владислав
|2
|0.14
|Patryk Makuch
|1
|0.07
|Амею Микаэль
|1
|0.07
|Црнац Анте
|1
|0.07
|Драчал Давид
|1
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.07
|Родин Матай
|1
|0.07
|Тудор Фран
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.21
|Шкурин Илья
|2
|0.14
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.14
|Гийомье Мэтью
|1
|0.07
|Доманьски Мацей
|1
|0.07
|Serhij Krykun
|1
|0.07
|Зенгер Марвин
|1
|0.07
|Ravve Assayeg
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Барат Петер
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|4
|0
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
8
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сталь Мелец
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
56%
1
25%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
53%
4
33%
76-90
Пропущено
4
19
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
25%
6
32%
31-45
2
50%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
25%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0
Результаты матчей
Ракув
Сталь Мелец
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ракув
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
311
113
113
113
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5