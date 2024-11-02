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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Ракув
1:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
27' Желтая карточка
Иви Лопес
37' Желтая карточка
Матрас Матеуш
48' Желтая карточка
Барат Петер
78' Желтая карточка
Багалианис Петрос
89' Желтая карточка
Дадок Роберт
1:0
90' Пенальти
Браут-Брюнес Джонатан
90'+7
1
Треловски
Кацпер
24
Арсенич
Зоран
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
8
Лидерман
Бен
23
Барат
Петер
84
Адриано
Рибейро
10
Иви
Лопес
18
Браут-Брюнес
Джонатан
39
Монджик
Якуб
40
Багалианис
Петрос
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
6
Гийомье
Мэтью
19
Dawid
Tkacz
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
25
Вольштыньски
Лукаш
Ракув
3-4-2-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Сталь Мелец

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:2
ВД
3:0
ВД
1:2
ВД
2:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.25

Среднее время на гол

78
72

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.21
Браут-Брюнес Джонатан 3 (1) 0.21
Иви Лопес 2 0.14
Берггрен Густав 2 0.14
Кочергин Владислав 2 0.14
Patryk Makuch 1 0.07
Амею Микаэль 1 0.07
Црнац Анте 1 0.07
Драчал Давид 1 0.07
Оума Эрик 1 0.07
Родин Матай 1 0.07
Тудор Фран 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.21
Шкурин Илья 2 0.14
Вольштыньски Лукаш 2 0.14
Гийомье Мэтью 1 0.07
Доманьски Мацей 1 0.07
Serhij Krykun 1 0.07
Зенгер Марвин 1 0.07
Ravve Assayeg 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Барат Петер 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 4 0
Зенгер Марвин 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Дадок Роберт 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сталь Мелец
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
8
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сталь Мелец
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
56%
1
25%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
9
53%
4
33%
76-90

Пропущено

4
19
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
25%
6
32%
31-45
2
50%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
25%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2
Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0

Результаты матчей

Ракув
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ракув
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
3.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
11.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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