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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Базель
3:0
Перерыв
Винтертур
0'
1:0
15' Гол
Каде Антон
25' Желтая карточка
Мендес Юсафат
2:0
28' Гол
Траоре Бени
3:0
39' Гол
Оморуйи Кевин

Ход матча

15'
Каде Антон
(Траоре Бени)
1:0
25'
Мендес Юсафат
 
28'
Траоре Бени
2:0
39'
Оморуйи Кевин
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Винтертур
1.42
8.10
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8.10
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Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
1
Капино
Стефанос
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
21
Loic
Luthi
24
Сидлер
Сильван
3
Шеттин
Тобиас
8
Араз
Муса
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
28
Бароан
Антуан
Базель
4-2-3-1
Винтертур
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Винтертур

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:6
С
1:1
С
1:3
С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

3
2.89

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

2
2.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
43

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.38
Айети Альбиан 4 0.31
Траоре Бени 4 0.31
Оморуйи Кевин 4 0.31
Каде Антон 2 0.15
Marin Soticek 2 0.15
Шакири Джердан 1 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Кололли Беньямин 1 0.08
Леруа Лео 1 0.08
Ромариу 1 0.08
Баришич Адриан-Леон 1 0.08
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.31
Labinot Bajrami 3 0.23
Бароан Антуан 1 0.08
Randy Schneider 1 0.08
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Винтертур
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

15
2
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

16
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

21
5
9 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
7
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

27
10
11 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
22%
4
40%
46-60
2
7%
2
20%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
23%
4
16%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Базель
Винтертур

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
6
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Базель
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
2
1.5
2
4
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
2
10
3
9
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5
2
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 3:0 13 7 1 5 29 - 14 22
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 0:0 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 0:3 13 2 2 9 9 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Базель
 3:0 6 4 0 2 9 - 5 12
5.
Цюрих
 0:0 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 0:3 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 3:0 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 0:3 7 0 1 6 5 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 5 (2)
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
  • 28'
    Г О О О О Л - Траоре Бени бьет в цель!
  • 25'
    Мендес Юсафат получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Траоре Бени сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Каде Антон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Базель.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.42. Новички получат приятный бонус!
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Базель
Ничья
Винтертур
1.42
8.10
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Базель
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