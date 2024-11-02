Тур: 13. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
1:0
15' ГолКаде Антон
25' Желтая карточкаМендес Юсафат
2:0
28' ГолТраоре Бени
3:0
39' ГолОморуйи Кевин
Ход матча
15'
1:0
25'
28'
2:0
39'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
8
Ромариу
30
Каде
Антон
11
Траоре
Бени
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Базель
Винтертур
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
26
Голов в среднем за матч
3
2.89
Среднее время на гол
30
31
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
2
2.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
43
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.38
|Айети Альбиан
|4
|0.31
|Траоре Бени
|4
|0.31
|Оморуйи Кевин
|4
|0.31
|Каде Антон
|2
|0.15
|Marin Soticek
|2
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Шмидт Доминик II
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Кололли Беньямин
|1
|0.08
|Леруа Лео
|1
|0.08
|Ромариу
|1
|0.08
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.08
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.31
|Labinot Bajrami
|3
|0.23
|Бароан Антуан
|1
|0.08
|Randy Schneider
|1
|0.08
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Винтертур
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
15
2
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Винтертур
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
16
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
40%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
21
5
9 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
7
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
27
10
11 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
22%
4
40%
46-60
2
7%
2
20%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
23%
4
16%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
2
15%
6
24%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
2
15%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Базель
Винтертур
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
6
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Базель
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
52
24
34
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
75
210
39
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|7
|4
|2
|21 - 14
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|18 - 13
|22
|4.
|3:0
|13
|7
|1
|5
|29 - 14
|22
|5.
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|22 - 17
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|14 - 19
|15
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|10.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|12.
|0:3
|13
|2
|2
|9
|9 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 11
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|4.
|3:0
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|20 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|0:3
|7
|0
|1
|6
|5 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|5 (2)
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|5 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4