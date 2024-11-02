Тур: 13. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 22670
0'
1:0
15' ГолКаде Антон
25' Желтая карточкаМендес Юсафат
2:0
28' ГолТраоре Бени
3:0
39' ГолОморуйи Кевин
4:0
55' ГолТраоре Бени
56' Желтая карточкаGranit Lekaj
65' Желтая карточкаШмидт Доминик
5:0
82' ГолАйети Альбиан
90'+3
Ход матча
15'
1:0
25'
28'
2:0
39'
3:0
55'
4:0
56'
65'
82'
5:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
459 Количество передач 325
-
58 Владение мячом, % 42
8
Ромариу
30
Каде
Антон
11
Траоре
Бени
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
16
Арнольд
Ремо
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Базель
Винтертур
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
26
Голов в среднем за матч
3
2.89
Среднее время на гол
30
31
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
2
2.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
43
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айети Альбиан
|5
|0.38
|Траоре Бени
|5
|0.38
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.38
|Оморуйи Кевин
|4
|0.31
|Каде Антон
|2
|0.15
|Marin Soticek
|2
|0.15
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Шмидт Доминик II
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Кололли Беньямин
|1
|0.08
|Леруа Лео
|1
|0.08
|Ромариу
|1
|0.08
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.08
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.31
|Labinot Bajrami
|3
|0.23
|Бароан Антуан
|1
|0.08
|Randy Schneider
|1
|0.08
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|3
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
15
2
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
16
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
20
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
40%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
1
20%
4
20%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
21
5
9 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
7
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
32
10
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
4
40%
46-60
2
6%
2
20%
61-75
9
28%
2
20%
76-90
Пропущено
13
30
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
23%
5
17%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
2
15%
7
23%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
2
15%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Базель
Винтертур
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Базель
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
52
25
34
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
85
211
49
310
310
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Винтертур
|Granit Lekaj
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3