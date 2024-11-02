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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 22670
Базель
5:0
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
15' Гол
Каде Антон
25' Желтая карточка
Мендес Юсафат
2:0
28' Гол
Траоре Бени
3:0
39' Гол
Оморуйи Кевин
4:0
55' Гол
Траоре Бени
56' Желтая карточка
Granit Lekaj
65' Желтая карточка
Шмидт Доминик
5:0
82' Гол
Айети Альбиан
90'+3

Ход матча

15'
Каде Антон
(Траоре Бени)
1:0
25'
Мендес Юсафат
 
28'
Траоре Бени
2:0
39'
Оморуйи Кевин
(Шакири Джердан)
3:0
46'
 
Лукембила Жозиас
Шеттин Тобиас
55'
Траоре Бени
4:0
56'
 
Granit Lekaj
61'
Айети Альбиан
Оморуйи Кевин
 
61'
Джака Таулант
Авдуллаху Леон
 
65'
Шмидт Доминик
 
68'
 
Дуррер Адриан
Фрай Фабиан
68'
 
Randy Schneider
Ди Джусто Маттео
68'
 
Labinot Bajrami
Бароан Антуан
72'
Эссиам Эммануэль
Ромариу
 
72'
Marin Soticek
Шакири Джердан
 
80'
 
Кьяппетта Кармине
Араз Муса
82'
Айети Альбиан
5:0
83'
Акахомен Марвин
Баришич Адриан-Леон
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 459 Количество передач 325
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
1
Капино
Стефанос
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
21
Loic
Luthi
24
Сидлер
Сильван
3
Шеттин
Тобиас
8
Араз
Муса
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
28
Бароан
Антуан
Базель
4-2-3-1
Винтертур
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Винтертур

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:6
С
1:1
С
1:3
С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

3
2.89

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

2
2.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
43

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айети Альбиан 5 0.38
Траоре Бени 5 0.38
Барри Тьерно 5 (1) 0.38
Оморуйи Кевин 4 0.31
Каде Антон 2 0.15
Marin Soticek 2 0.15
Шакири Джердан 1 0.08
Шмидт Доминик II 1 0.08
Брэдли Финк 1 0.08
Кололли Беньямин 1 0.08
Леруа Лео 1 0.08
Ромариу 1 0.08
Баришич Адриан-Леон 1 0.08
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.31
Labinot Bajrami 3 0.23
Бароан Антуан 1 0.08
Randy Schneider 1 0.08
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 3 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Винтертур
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Базель
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

15
2
Базель
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Винтертур
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

16
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
20
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
40%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
20%
3
15%
31-45
1
20%
4
20%
46-60
1
20%
2
10%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

21
5
9 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
2
40%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
7
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

32
10
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
4
40%
46-60
2
6%
2
20%
61-75
9
28%
2
20%
76-90

Пропущено

13
30
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
23%
5
17%
1-15
2
15%
4
13%
16-30
2
15%
5
17%
31-45
2
15%
7
23%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
2
15%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0
Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0
Винтертур
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Базель
Винтертур

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Базель
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
2
11
4
9
2.5
3
10
3.5
3
10
4.5
2
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
2.
Серветт
 12 7 3 2 22 - 19 24
3.
Лугано
 12 6 4 2 18 - 13 22
4.
Базель
 13 7 1 5 31 - 14 22
5.
Люцерн
 12 5 4 3 22 - 18 19
6.
Лозанна
 12 5 2 5 21 - 19 17
7.
Санкт-Галлен
 12 4 4 4 22 - 17 16
8.
Ивердон
 12 4 3 5 14 - 19 15
9.
Сьон
 12 3 4 5 13 - 15 13
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 12 2 3 7 12 - 20 9
12.
Винтертур
 13 2 2 9 9 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
3.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
4.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
5.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
6.
Санкт-Галлен
 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Ивердон
 6 3 1 2 7 - 8 10
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 6 3 2 1 10 - 8 11
3.
Базель
 7 3 1 3 20 - 9 10
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Лозанна
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
11.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Базель Траоре Бени 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Винтертур Granit Lekaj 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Весь список
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