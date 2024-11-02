Тур: 13. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
34' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
40' Желтая карточкаHasan Kurucay
45' Желтая карточкаЯшари Ардон
0:1
57' ГолСков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточкаМиньоле Симон
90'+6
Ход матча
34'
40'
45'
57'
90'
25
Manuel
Osifo
11
Н'Дри
Конан
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Manuel OsifoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефНападающий
-
95 Theo Radelet
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
АХ Лёвен
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.44
2.29
Среднее время на гол
36
39
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
65
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.15
|Н'Дри Конан
|2
|0.15
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.15
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.08
|Мертенс Матье
|1
|0.08
|Баликвиша Вильям
|1
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Влитинк Тибо
|1
|0.08
|Оминами Такума
|1
|0.08
|Торстейнссон Йон
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.38
|Ванакен Ханс
|4
|0.31
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.23
|Цолис Христос
|2
|0.15
|Мехеле Брэндон
|2
|0.15
|Талби Чемсдин
|2
|0.15
|Верман Ромео
|1
|0.08
|Спилеерс Йорне
|1
|0.08
|Сейс Хоакин
|1
|0.08
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Ezechiel Banzuzi
|4
|0
|Рикка Федерико
|2
|1
|Хиль Оскар II
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Яшари Ардон
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
8
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0
Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
76
112
211
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5