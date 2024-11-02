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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Конец матча
Брюгге
0'
34' Желтая карточка
Баликвиша Вильям
40' Желтая карточка
Hasan Kurucay
45' Желтая карточка
Яшари Ардон
0:1
57' Гол
Сков-Ольсен Андреас
90' Желтая карточка
Миньоле Симон
90'+6
1
Лейсен
Тобе
25
Manuel
Osifo
58
Hasan
Kurucay
5
Оминами
Такума
30
Акимото
Такахиро
4
Верстрате
Биргер
8
Шрейверс
Сьебе
11
Н'Дри
Конан
6
Ezechiel
Banzuzi
21
Баликвиша
Вильям
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Де
Кёйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
17
Верман
Ромео
АХ Лёвен
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

12.5%
12.5%
75%
2 победы 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
0:3
К
4:1
ПДА
1:4
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.44
2.29

Среднее время на гол

36
39

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
65

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.15
Н'Дри Конан 2 0.15
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.15
Ezechiel Banzuzi 1 0.08
Мертенс Матье 1 0.08
Баликвиша Вильям 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Влитинк Тибо 1 0.08
Оминами Такума 1 0.08
Торстейнссон Йон 1 0.08
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 0.38
Ванакен Ханс 4 0.31
Нильссон Хокан 3 (1) 0.23
Цолис Христос 2 0.15
Мехеле Брэндон 2 0.15
Талби Чемсдин 2 0.15
Верман Ромео 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Сейс Хоакин 1 0.08
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 4 0
Ezechiel Banzuzi 4 0
Рикка Федерико 2 1
Хиль Оскар II 2 1
Баликвиша Вильям 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Hasan Kurucay 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Яшари Ардон 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Верман Ромео 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
8
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
4
36%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
1
7%
5
23%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0
Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брюгге - Спувен-Мопертинген 6:1 Брюгге - Андерлехт 2:1 Милан - Брюгге 3:1 Вестерло - Брюгге 1:2
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 12 9 1 2 26 - 15 28
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 12 3 6 3 12 - 11 15
11.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
15.
Серкль Брюгге
 12 3 3 6 14 - 21 12
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
4.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Яшари Ардон получил желтую карточку от судьи
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