Тур: 13. Стадион: Морис Дюфран.
2:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
33'
1:0
44'
45'
2:0
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Mats Kuipers
-
53 Adam Nhaili
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Стандард
Сент-Трейден
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.24
0.71
Среднее время на гол
72
126
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.12
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
64
96
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|4 (2)
|0.31
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.15
|Шутало Бошко
|1
|0.08
|Булат Марко
|1
|0.08
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.08
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|8 (1)
|0.62
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.23
|Ито Рётаро
|1
|0.08
|Огава Рёя
|1
|0.08
|Браими Билаль
|1
|0.08
|Танигути Сёго
|1
|0.08
|Феррари Андрес
|1
|0.08
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Браими Билаль
|1
|1
|Патрис Луи
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
5
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
8
Стандард
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сент-Трейден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
57%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
2
17%
6
27%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
33%
3
14%
61-75
3
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0
Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2
Результаты матчей
Стандард
Сент-Трейден
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Стандард
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
102
210
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|26 - 15
|28
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|7.
|2:0
|13
|5
|3
|5
|9 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|10.
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|0:2
|13
|3
|5
|5
|17 - 23
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|4.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5