  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Стандард
2:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
33' Гол
Зекири Анди
44' Желтая карточка
Rein Van Helden
2:0
45' Пенальти
Зекири Анди
2:1
70' Гол
Дюмон Оливье
79' Желтая карточка
Браими Билаль
82' Желтая карточка
Фосси Марлон
90' Желтая карточка
Дельпупо Исаяс
90'+8
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
13
Фосси
Марлон
8
Прайс
Айзек
24
О'Нил
Эйден
6
Александропулос
Сотириос
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
11
Эккерт
Айенса
Деннис
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
2
Огава
Рёя
60
Robert-Jan
Vanwesemael
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
Стандард
3-5-2
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Стандард
Сент-Трейден

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.1%
58.1%
25.8%
5 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
2:2
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:2
К
2:0
ЛП
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.24
0.71

Среднее время на гол

72
126

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.57
1.12

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
96

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 4 (2) 0.31
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.15
Шутало Бошко 1 0.08
Булат Марко 1 0.08
Эккерт Айенса Деннис 1 0.08
О'Нил Эйден 0 0
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 8 (1) 0.62
Kahveh Zahiroleslam 3 0.23
Ито Рётаро 1 0.08
Огава Рёя 1 0.08
Браими Билаль 1 0.08
Феррари Андрес 1 0.08
Танигути Сёго 1 0.08
Дюмон Оливье 1 0.08
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 4 0
Шутало Бошко 4 0
Лоуренс Генри 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Фосси Марлон 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Бертаччини Адриано 3 0
Танигути Сёго 1 1
Дельпупо Исаяс 1 1
Патрис Луи 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сент-Трейден
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
8
Стандард
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сент-Трейден
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
44%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
15%
2
8%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
5
38%
3
13%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стандард - К. Лира-Льерс 3:2 Антверпен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0
Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2

Результаты матчей

Стандард
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Стандард
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 12 9 1 2 26 - 15 28
2.
Брюгге
 0:0 13 6 4 3 20 - 14 22
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
АХ Лёвен
 0:0 13 3 7 3 13 - 16 16
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 12 3 6 3 12 - 11 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
15.
Серкль Брюгге
 12 3 3 6 14 - 21 12
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
4.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 0:0 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 0:0 6 2 4 0 8 - 4 10
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
2.
Брюгге
 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 0:0 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Зекири Анди из команды Стандард забивает с точки!
    • 44'
      Рейн Ван Хелден получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      О'Нил Эйден сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Зекири Анди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стандард 2:1 Сент-Трейден онлайн

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