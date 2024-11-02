Тур: 13. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
19' ПенальтиАкинпелу Промис
25' Желтая карточкаНьянг Уссейну
33' Желтая карточкаАмани Жан
42' Желтая карточкаТуба Ахмед
46' Желтая карточкаМарса Хосе
Ход матча
19'
0:1
25'
33'
42'
46'
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.75
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|4
|0.31
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.23
|Лаубербах Лион
|3
|0.23
|Фулон Дам
|2
|0.15
|Схоофс Роб
|2
|0.15
|Раман Бенито
|2
|0.15
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.15
|Бафдили Билал
|2
|0.15
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.15
|Rafik Belghali
|1
|0.08
|Носа Даль Петтер
|1
|0.08
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.08
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.23
|Макаллистер Кевин
|2
|0.15
|Родригес Кевин II
|2
|0.15
|Иванович Франьо
|2
|0.15
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.08
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.08
|Акинпелу Промис
|1 (1)
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Марса Хосе
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
17
4
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
6%
1
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
1
25%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
29%
29%
1
25%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
26
11
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
1
4%
3
27%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
19%
1
9%
31-45
7
27%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
9
35%
4
36%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
1
6%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0
Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3
Результаты матчей
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
66
39
48
39
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|26 - 15
|28
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|26 - 17
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|7.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|8.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|13 - 11
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|11.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|18 - 10
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5