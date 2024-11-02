Тур: 13. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ПенальтиАкинпелу Промис
24' Желтая карточкаНьянг Уссейну
32' Желтая карточкаАмани Жан
42' Желтая карточкаТуба Ахмед
46' Желтая карточкаМарса Хосе
76' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
88' Желтая карточкаМрабти Керим
90' Желтая карточкаМорис Антони
90' Желтая карточкаКамиль Ван Де Перре
1:1
90' ГолТуба Ахмед
90'+9
Ход матча
19'
0:1
24'
32'
42'
46'
88'
90'
90'
1:1
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Среднее время на гол
52
101
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.75
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|4
|0.31
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.23
|Лаубербах Лион
|3
|0.23
|Фулон Дам
|2
|0.15
|Схоофс Роб
|2
|0.15
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.15
|Раман Бенито
|2
|0.15
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.15
|Бафдили Билал
|2
|0.15
|Rafik Belghali
|1
|0.08
|Носа Даль Петтер
|1
|0.08
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.08
|Туба Ахмед
|1
|0.08
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.23
|Макаллистер Кевин
|2
|0.15
|Родригес Кевин II
|2
|0.15
|Иванович Франьо
|2
|0.15
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.08
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.08
|Акинпелу Промис
|1 (1)
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Мрабти Керим
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Марса Хосе
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
1
6%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
27
12
8 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
1
4%
3
25%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
7
26%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
10
37%
4
33%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
1
6%
6
46%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0
Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3
Результаты матчей
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
24
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
15
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
67
310
49
310
310
310
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5