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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Мехелен
1:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
19' Пенальти
Акинпелу Промис
24' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
32' Желтая карточка
Амани Жан
42' Желтая карточка
Туба Ахмед
46' Желтая карточка
Марса Хосе
76' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
88' Желтая карточка
Мрабти Керим
90' Желтая карточка
Морис Антони
90' Желтая карточка
Камиль Ван Де Перре
1:1
90' Гол
Туба Ахмед
90'+9
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
17
Rafik
Belghali
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
22
Ньянг
Уссейну
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
94
Лапуссен
Лоик
12
Акинпелу
Промис
9
Иванович
Франьо
Мехелен
3-4-3
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
2:0
К
2:1
ПДА
3:1
ПДБВЭ
0:5
К
1:2
К
0:0
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
2:2
ТМК
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
0.89

Среднее время на гол

52
101

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 4 0.31
Флюке Патрик 3 (1) 0.23
Лаубербах Лион 3 0.23
Фулон Дам 2 0.15
Схоофс Роб 2 0.15
Мрабти Керим 2 (1) 0.15
Раман Бенито 2 0.15
Ван ден Эйнден Бас 2 0.15
Бафдили Билал 2 0.15
Rafik Belghali 1 0.08
Носа Даль Петтер 1 0.08
Хайреманс Джеффри 1 0.08
Туба Ахмед 1 0.08
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.23
Макаллистер Кевин 2 0.15
Родригес Кевин II 2 0.15
Иванович Франьо 2 0.15
Пуэртас Кэмерон 1 0.08
Эккерт Айенса Деннис 1 0.08
Акинпелу Промис 1 (1) 0.08
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Мрабти Керим 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Марса Хосе 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Конате Мори 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Ньянг Уссейну 3 0
Лейсен Федде 3 0
Морис Антони 2 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Амани Жан 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Матида Коки 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0

Результаты матчей

Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
6
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

18
5
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
1
6%
1
20%
1-15
2
11%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
6
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
43%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

27
12
8 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
1
4%
3
25%
1-15
2
7%
2
17%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
7
26%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
10
37%
4
33%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
1
6%
6
46%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0
Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3

Результаты матчей

Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
2
4
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
3
10
4
9
2.5
3
10
3
10
3.5
3
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 12 9 1 2 26 - 15 28
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Мехелен
 13 6 3 4 27 - 17 21
4.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
9.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
11.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 13 3 5 5 18 - 23 14
15.
Серкль Брюгге
 12 3 3 6 14 - 21 12
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
13.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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    • 46'
      Мохаммед Азиз уходит с поля. Лаубербах Лион выходит вместо него
    • 46'
      Марса Хосе получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз онлайн

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