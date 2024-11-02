Тур: 11. Стадион: Конинг Виллем II. Главный судья: Оострём Ингмар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
21
_Amar
Fatah
14
Сандра
Сиссе
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 _Amar FatahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
Твенте
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.15
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.69
2.4
Среднее время на гол
53
37
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.43
1.7
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
53
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.27
|Сандра Сиссе
|3
|0.27
|Мервелд Ринго
|2
|0.18
|Бош Йессе
|1
|0.09
|_Amar Fatah
|1
|0.09
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|8 (2)
|0.73
|Ламмерс Сэм
|4
|0.36
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.18
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.18
|Влап Михел
|1
|0.09
|Меес Хилгерс
|1
|0.09
|Эйтинг Карел
|1
|0.09
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.09
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Дидийон Томас
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|_Amar Fatah
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
|Бесселинк Гийс
|1
|0
Результаты матчей
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
9
Виллем II
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
4
36%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
17%
4
20%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
25%
5
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6
Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1
Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2
Результаты матчей
Виллем II
Твенте
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Виллем II
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|Фейеноорд
|Тимбер Квинтен
|4