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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Виллем II
0:0
Первый тайм: 21'
Твенте
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Твенте
5.80
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Все Коэффициенты
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
34
Amine
Lachkar
21
_Amar
Fatah
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
Виллем II
4-1-3-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Твенте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
К
2:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:6
Э
4:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.15

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
2.4

Среднее время на гол

53
37

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.43
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
53

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.27
Сандра Сиссе 3 0.27
Мервелд Ринго 2 0.18
Бош Йессе 1 0.09
_Amar Fatah 1 0.09
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (2) 0.73
Ламмерс Сэм 4 0.36
Салах-Эддин Анасс 2 0.18
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.18
Влап Михел 1 0.09
Меес Хилгерс 1 0.09
Эйтинг Карел 1 0.09
Ван Хоренбек Алек 1 0.09
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0

Результаты матчей

Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Виллем II
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
4
36%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
20
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
17%
4
20%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
3
25%
5
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6
Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1
Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2

Результаты матчей

Виллем II
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Аякс
 Заявка 9 7 1 1 20 - 7 22
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5.
Твенте
 0:0 Заявка 11 5 4 2 21 - 9 19
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 10 13
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Виллем II
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
9.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 0:0 Заявка 6 2 2 2 11 - 7 8
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Фейеноорд Тимбер Квинтен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Контроль мяча: Виллем II: 42%, Твенте: 58%.
  • 20'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 20'
    Сигургейрссон Рунар Тор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 19'
    Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 18'
    Эйтинг Карел из команды Твенте подал угловой слева.
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    • 5'
      Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Сандра Сиссе наказан за толчок Макс Брюнс
    • 4'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Влап Михел наказан за толчок Амин Лачкар
    • 2'
      Тирпан Микаэль из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Твенте начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Виллем II
    Ничья
    Твенте
    5.80
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    3.77
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    3.90
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    Где смотреть матч Виллем II 0:0 Твенте онлайн

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