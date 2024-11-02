Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томми Сент-Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

45' Бехоунек Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Лтайеф Сайфалла из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.

42' Лтайеф Сайфалла оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Хорошую попытку сделал Регер Юри . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Твенте

34' Сандра Сиссе не смог попасть в створ ударом издали

33' Amar Fatah получил легкую травму, и его заменил Эмилио Керер

32' Amar Fatah получает желтую карточку за нырок

31' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лтайеф Сайфалла из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Amar Fatah пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

29' Amar Fatah возвращается на поле.

28' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Amar Fatah получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Amar Fatah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.

22' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

20' Сигургейрссон Рунар Тор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

15' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Твенте

5' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

4' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля