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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Виллем II
0:1
Конец матча
Твенте
0'
32' Желтая карточка
_Amar Fatah
48' Желтая карточка
Сигургейрссон Рунар Тор
51' Желтая карточка
Даан Ротс
0:1
58' Гол
Ламмерс Сэм
83' Желтая карточка
Ламбер Борис
90' Желтая карточка
Бокила Лотетека
90'+5

Ход матча

32'
_Amar Fatah
 
33'
Emilio Kehrer
_Amar Fatah
 
46'
 
Лагербильке Густав
Меес Хилгерс
48'
Сигургейрссон Рунар Тор
 
51'
 
Даан Ротс
58'
0:1
Ламмерс Сэм
(Лтайеф Сайфалла)
61'
 
Ван Берген Митчелл
Лтайеф Сайфалла
71'
Йоостен Патрик
Сандра Сиссе
 
71'
Ламбер Борис
Amine Lachkar
 
72'
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
 
76'
 
Ламмерс Сэм
Даан Ротс
76'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Кюйперс Бас
81'
 
Бесселинк Гийс
Влап Михел
83'
Ламбер Борис
 
83'
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
 
90'
Бокила Лотетека
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 426 Количество передач 498
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
34
Amine
Lachkar
21
_Amar
Fatah
8
Бош
Йессе
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
30
Лтайеф
Сайфалла
10
Ламмерс
Сэм
Виллем II
4-1-3-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Твенте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:1
К
2:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:6
Э
4:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.15

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.69
2.4

Среднее время на гол

53
37

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.43
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
53

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.27
Сандра Сиссе 3 0.27
Мервелд Ринго 2 0.18
Бош Йессе 1 0.09
_Amar Fatah 1 0.09
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (2) 0.73
Ламмерс Сэм 5 0.45
Салах-Эддин Анасс 2 0.18
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.18
Влап Михел 1 0.09
Меес Хилгерс 1 0.09
Эйтинг Карел 1 0.09
Ван Хоренбек Алек 1 0.09
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Ламбер Борис 2 0
_Amar Fatah 2 0
Бокила Лотетека 1 0
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0

Результаты матчей

Виллем II
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Твенте
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Твенте
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
9
Виллем II
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
20%
4
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
67%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
2
17%
4
19%
1-15
4
33%
1
5%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Виллем II 1:6
Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2 Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1
Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2

Результаты матчей

Виллем II
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 11 10 1 0 35 - 6 31
2.
Аякс
 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
Фейеноорд
 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виллем II: 47%, Твенте: 53%.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Ван Волфсвинкель Рикки из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Роб Низе
  • 94'
    Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 93'
    Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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