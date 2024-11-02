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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Хераклес
0:0
Первый тайм: 12'
НАК Бреда
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
НАК Бреда
2.24
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3.45
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3.40
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Все Коэффициенты
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
5
Брюин
Джорди
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
29
Подгоряну
Суф
13
Жамбурек
Ян
8
Энгельс
Марио
19
Luka
Kulenovic
99
Белица
Даниэль
14
Adam
Kaied
12
Граймль
Лео
23
Конголо
Теренс
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
8
Леманс
Клинт
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
11
Паула
Рауль
10
Омарссон
Элиас
77
Сейер
Лео
Хераклес
4-2-3-1
НАК Бреда
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
НАК Бреда

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
5:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
6:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
К
1:3
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2.73
1.55

Среднее время на гол

33
58

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

2.18
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

41
76

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 4 0.4
Энгельс Марио 3 0.3
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.1
Мирани Деймон 1 0.1
Тальвитие Юхо 1 0.1
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.2
Омарссон Элиас 2 0.2
Леманс Клинт 2 0.2
Берг Ян 1 0.1
Костож Кацпер 1 0.1
Люкассен Бойд 1 0.1
Граймль Лео 1 0.1
Гарбетт Мэттью 1 0.1
Сейер Лео 1 (1) 0.1
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 1
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 5 0
Граймль Лео 4 0
Кемпер Бой 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
9
Хераклес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
НАК Бреда
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
6
50%
2
67%
76-90

Забито

12
13
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
4
33%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Пропущено

20
15
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
8
40%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2
НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0

Результаты матчей

Хераклес
НАК Бреда

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хераклес
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 11 10 1 0 35 - 6 31
2.
Аякс
 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
Фейеноорд
 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 4
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    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    НАК Бреда
    2.24
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    3.45
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    3.40
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