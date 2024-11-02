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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 11912 Главный судья: Камфуис Йочем
Хераклес
2:0
Конец матча
НАК Бреда
0'
1:0
39' Пенальти
Де Кеерсмакер Брайан
2:0
63' Гол
Де Кеерсмакер Брайан
73' Желтая карточка
Граймль Лео
76' Желтая карточка
Роскен Рубен
90'+6

Ход матча

39'
Де Кеерсмакер Брайан
1:0
62'
 
Гарбетт Мэттью
Паула Рауль
62'
 
Люкассен Бойд
Adam Kaied
63'
Де Кеерсмакер Брайан
(Подгоряну Суф)
2:0
68'
 
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
68'
 
Фернандеш Сана
Сейер Лео
68'
 
Яношек Доминик
Леманс Клинт
71'
Хорнкамп Ииц
Luka Kulenovic
 
73'
 
Граймль Лео
76'
Роскен Рубен
 
82'
Shiloh Zand
Брюин Джорди
 
82'
Ван Кам Даниэль
Жамбурек Ян
 
83'
Тальвитие Юхо
Энгельс Марио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 364 Количество передач 517
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
5
Брюин
Джорди
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
29
Подгоряну
Суф
13
Жамбурек
Ян
8
Энгельс
Марио
19
Luka
Kulenovic
99
Белица
Даниэль
14
Adam
Kaied
12
Граймль
Лео
23
Конголо
Теренс
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
8
Леманс
Клинт
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
11
Паула
Рауль
10
Омарссон
Элиас
77
Сейер
Лео
Хераклес
4-2-3-1
НАК Бреда
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
НАК Бреда

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
5:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
6:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
6:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
К
1:3
Э
2:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2.73
1.55

Среднее время на гол

33
58

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Среднее время на гол

55
110

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

2.18
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

41
76

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 4 0.36
Энгельс Марио 3 0.27
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.27
Мирани Деймон 1 0.09
Тальвитие Юхо 1 0.09
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Роскен Рубен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.18
Омарссон Элиас 2 0.18
Леманс Клинт 2 0.18
Берг Ян 1 0.09
Костож Кацпер 1 0.09
Люкассен Бойд 1 0.09
Граймль Лео 1 0.09
Гарбетт Мэттью 1 0.09
Сейер Лео 1 (1) 0.09
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 1
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 5 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
1
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
9
Хераклес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
НАК Бреда
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
6
50%
2
67%
76-90

Забито

14
13
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
8
40%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2
НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0

Результаты матчей

Хераклес
НАК Бреда

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хераклес
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
6.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 11 5 2 4 10 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 4 0 2 7 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
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