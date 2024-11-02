Тур: 11. Стадион: Asito Stadion. Зрители: 11912 Главный судья: Камфуис Йочем
0'
1:0
39' ПенальтиДе Кеерсмакер Брайан
2:0
63' ГолДе Кеерсмакер Брайан
73' Желтая карточкаГраймль Лео
76' Желтая карточкаРоскен Рубен
90'+6
Ход матча
39'
63'
73'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
364 Количество передач 517
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
14
Adam
Kaied
12
Граймль
Лео
11
Паула
Рауль
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh Zand
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Adam KaiedЗащитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульНападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
НАК Бреда
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2.73
1.55
Среднее время на гол
33
58
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Среднее время на гол
55
110
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
2.18
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
41
76
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Kulenovic
|4
|0.36
|Энгельс Марио
|3
|0.27
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.27
|Мирани Деймон
|1
|0.09
|Тальвитие Юхо
|1
|0.09
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.18
|Омарссон Элиас
|2
|0.18
|Леманс Клинт
|2
|0.18
|Берг Ян
|1
|0.09
|Костож Кацпер
|1
|0.09
|Люкассен Бойд
|1
|0.09
|Граймль Лео
|1
|0.09
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.09
|Сейер Лео
|1 (1)
|0.09
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|1
|Энгельс Марио
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|5
|0
|Граймль Лео
|5
|0
|Кемпер Бой
|3
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
1
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НАК Бреда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
9
Хераклес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
НАК Бреда
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
33%
61-75
6
50%
2
67%
76-90
Забито
14
13
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
29%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
23%
31-45
1
7%
4
31%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
2
10%
5
29%
29%
61-75
8
40%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4 Фортуна - Хераклес 0:1
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2
НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0
Результаты матчей
Хераклес
НАК Бреда
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хераклес
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|6.
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4