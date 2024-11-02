Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брайан Де Керсмакер пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Хераклес

45' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

44' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

39' 'Г О О О О О Л - Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес забивает с пенальти! Он пробил правой. Daniel Bielica был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

37' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

35' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

35' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Хераклес

32' Олдруп-Йенсен Фредрик не смог попасть в створ ударом издали

32' Хорошую попытку сделал Сейер Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

27' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

26' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бенита Мимеирхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хорошую попытку сделал Паула Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Брайан Де Керсмакер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

15' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

9' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля