Тур: 11. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
10
Акпом
Чуба
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Годс МикаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
ПСВ
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
41 матч
36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.86
1.26
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.26
1.27
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
84
52
Голов в среднем за матч
2.05
1.27
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.44
|Траоре Бертран
|3
|0.33
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.33
|Хато Йоррель
|2
|0.22
|Акпом Чуба
|2
|0.22
|Тейлор Кеннет
|2
|0.22
|Годс Мика
|1
|0.11
|Ренсх Девайн
|1
|0.11
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.11
|Бас Юри
|1
|0.11
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5 (1)
|0.5
|Тильман Малик
|5
|0.5
|Пепи Рикардо
|5
|0.5
|Лосано Ирвинг
|4
|0.4
|Тиль Гус
|3
|0.3
|Бакайоко Жоан
|3
|0.3
|Ланг Ноа
|2
|0.2
|Дриауех Каухайб
|2
|0.2
|Веерман Йоэй
|1
|0.1
|Схаутен Йерди
|1
|0.1
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|3
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
0
0
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
16
Аякс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ПСВ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
3
15%
7
23%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1
Результаты матчей
Аякс
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
32
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
64
27
37
18
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|10
|1
|0
|35 - 6
|31
|2.
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 9
|17
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 16
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 22
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 4
|16
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
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- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 0:0 ПСВ
Исход игры
Аякс
32.2% (37)
Ничья
33% (38)
ПСВ
34.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
71.17% (79)
Меньше
28.83% (32)
Обе команды забьют
Да
92.79% (103)
Нет
7.21% (8)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
24.3% (28)
1:1 Ничья
20.9% (24)
2:1 Аякс
20% (23)
2:2 Ничья
11.3% (13)
2:3 ПСВ
6.1% (7)
1:0 Аякс
5.2% (6)
3:2 Аякс
3.5% (4)
1:3 ПСВ
1.7% (2)
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