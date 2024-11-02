  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Аякс
0:0
Первый тайм: 10'
ПСВ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Аякс 31.6% (36)
X 33.3% (38)
ПСВ 35.1% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПСВ
3.70
3.70
Реклама, fon.bet
2.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
28
Фитц-Джим
Киян
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
10
Акпом
Чуба
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
7
Тильман
Малик
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
5
Перишич
Иван
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
Аякс
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Аякс
ПСВ

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

41 матч

36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
5:2
К
1:1
Э
3:0
Э
1:2
С
3:5
К
2:1
Э
1:2
Э
5:0
С
0:4
Э
1:1
К
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
С
2:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:3
Э
3:1
СГ
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
4:1
Э
4:3
ПЛ
6:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.86
1.26

Среднее время на гол

48
71

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.26
1.27

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

84
52

Голов в среднем за матч

2.05
1.27

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 4 (1) 0.44
Траоре Бертран 3 0.33
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.33
Хато Йоррель 2 0.22
Акпом Чуба 2 0.22
Тейлор Кеннет 2 0.22
Годс Мика 1 0.11
Ренсх Девайн 1 0.11
Хлинссон Кристиан 1 0.11
Бас Юри 1 0.11
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 (1) 0.5
Тильман Малик 5 0.5
Пепи Рикардо 5 0.5
Лосано Ирвинг 4 0.4
Тиль Гус 3 0.3
Бакайоко Жоан 3 0.3
Ланг Ноа 2 0.2
Дриауех Каухайб 2 0.2
Веерман Йоэй 1 0.1
Схаутен Йерди 1 0.1
Боскальи Оливье 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Перишич Иван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 3 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Гааей Антон 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

0
0
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
16
Аякс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ПСВ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
3
15%
7
23%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
6
30%
5
16%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1

Результаты матчей

Аякс
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2.5
6
4
2
7
3.5
3
7
1
8
4.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 11 10 1 0 35 - 6 31
2.
Аякс
 0:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
Фейеноорд
 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 11 5 1 5 12 - 16 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 4 16
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 0:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 12 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Отдавал пас по флангу Сайбари на ход Лангу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • Опасный момент
    10'
    Траоре сместился с фланга в центр и пробил по воротам, но в красивом прыжке смог спасти свою команду Бенитес.
  • 9'
    Ворвался в штрафную по центру зоны Бробби и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 8'
    С угла поля навесил Хендерсон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч в центр поля Фламинго.
  • Угловой
    7'
    Убежал по флангу в атаку Фитц-Джим и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно на угловой вынес в подкате Боскальи.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Ренсх в борьбе против Ланга. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 5'
    Диагональ исполнял Хендерсон в штрафную на Акпома, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Дамсу.
  • 4'
    Убежал в контратаку по флангу Тиль и прострелил с фланга в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника с центра поля Хендерсон на Бробби, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 58%, ПСВ: 42%.
  • 10'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 8'
    Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 7'
    Аякс контролирует мяч.
  • 7'
    Тильман Малик успешно блокирует удар.
  • 7'
    Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Хендерсон Джордан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 6'
    Фитц-Джим Киян пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
  • 5'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 46%, ПСВ: 54%.
  • 4'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 4'
    Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.
  • 4'
    Дамс Маттео из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 3'
    Классен Дэви успешно блокирует удар.
  • 3'
    Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Бас Юри из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
  • 1'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Акпом Чуба выиграл воздушное противоборство у Карсдорп Рик.
  • 1'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Судья сигнализирует, что Бробби Брайан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Фламинго Райан
  • 1'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 24.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Аякс 0:0 ПСВ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аякс 0:0 ПСВ

Исход игры
Аякс
32.2% (37)
Ничья
33% (38)
ПСВ
34.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
71.17% (79)
Меньше
28.83% (32)
Обе команды забьют
Да
92.79% (103)
Нет
7.21% (8)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
24.3% (28)
1:1 Ничья
20.9% (24)
2:1 Аякс
20% (23)
2:2 Ничья
11.3% (13)
2:3 ПСВ
6.1% (7)
1:0 Аякс
5.2% (6)
3:2 Аякс
3.5% (4)
1:3 ПСВ
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аякс
ПСВ
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный