Первый тайм

11' Отдавал пас по флангу Сайбари на ход Лангу, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

10' Траоре сместился с фланга в центр и пробил по воротам, но в красивом прыжке смог спасти свою команду Бенитес.

9' Ворвался в штрафную по центру зоны Бробби и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

8' С угла поля навесил Хендерсон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч в центр поля Фламинго.

7' Убежал по флангу в атаку Фитц-Джим и прострелил вдоль ворот, но мяч спокойно на угловой вынес в подкате Боскальи.

6' В центре поля получил по ногам Ренсх в борьбе против Ланга. Судья был рядом и назначил штрафной удар.