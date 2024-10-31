Тур: 11. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Гозубуик Сердар
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
ПСВ
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
41 матч
36.6%
22%
41.4%
15 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
36.6%
34.1%
29.3%
15 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.86
1.26
Среднее время на гол
48
71
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.26
1.27
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
84
52
Голов в среднем за матч
2.05
1.27
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.44
|Траоре Бертран
|3
|0.33
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.33
|Хато Йоррель
|2
|0.22
|Акпом Чуба
|2
|0.22
|Тейлор Кеннет
|2
|0.22
|Годс Мика
|1
|0.11
|Ренсх Девайн
|1
|0.11
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.11
|Бас Юри
|1
|0.11
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5 (1)
|0.5
|Тильман Малик
|5
|0.5
|Пепи Рикардо
|5
|0.5
|Лосано Ирвинг
|4
|0.4
|Тиль Гус
|3
|0.3
|Бакайоко Жоан
|3
|0.3
|Ланг Ноа
|2
|0.2
|Дриауех Каухайб
|2
|0.2
|Веерман Йоэй
|1
|0.1
|Схаутен Йерди
|1
|0.1
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|3
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
0
0
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
16
Аякс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ПСВ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
20%
3
20%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
5
33%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
20
31
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
3
15%
7
23%
1-15
4
20%
5
16%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
6
30%
5
16%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1
Результаты матчей
Аякс
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
32
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
64
27
37
18
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|Фейеноорд
|Тимбер Квинтен
|4
Прогнозы на матч Аякс - ПСВ
Исход игры
Аякс
20% (1)
Ничья
20% (1)
ПСВ
60% (3)
Тотал 2.5
Больше
60% (3)
Меньше
40% (2)
Обе команды забьют
Да
80% (4)
Нет
20% (1)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
40% (2)
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