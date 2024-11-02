Тур: 11. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 9469 Главный судья: Маккили Дэнни
1:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
181 Количество передач 328
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
14
Гут
Родриго
12
Пинту
Иву
80
Фоссо
Райан
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
14
Levi
Smans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
11 Makan Aiko
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Херенвен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.71
2.71
Среднее время на гол
52
33
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.83
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.77
2.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
39
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.18
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0.18
|Петерсон Кристофер
|1
|0.09
|Розье Лорейнц
|1
|0.09
|Митрович Йосип
|1
|0.09
|Гут Родриго
|1
|0.09
|Makan Aiko
|1
|0.09
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|3
|0.27
|Николаеску Йон
|3
|0.27
|Брауэрс Люк
|2
|0.18
|Dimitris Rallis
|2
|0.18
|Ольссон Симон
|1
|0.09
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.09
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Эе Эспен
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Херенвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
10
Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Херенвен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
3
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
2
14%
5
25%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1
Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Херенвен
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|5.
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 9
|20
|6.
|0:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 18
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4