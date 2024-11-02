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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9469 Главный судья: Маккили Дэнни
Фортуна Ситтард
1:0
Второй тайм: 52'
Херенвен
0'
1:0
10' Гол
Розье Лорейнц

Ход матча

10'
Розье Лорейнц
(Дейкс Митчелл)
1:0
46'
 
Ilias Sebaoui
Брауэрс Люк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 181 Количество передач 328
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Херенвен
2.11
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Все Коэффициенты
31
Брандерхорст
Маттейс
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
32
Розье
Лорейнц
12
Пинту
Иву
22
Бастьен
Самюэль
8
Дальхаус
Яспер
80
Фоссо
Райан
35
Дейкс
Митчелл
33
Бульяуде
Эсекиэль
23
Да
Крус
Алессио
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
6
Конде
Амара
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
14
Levi
Smans
18
Николаеску
Йон
Фортуна Ситтард
3-5-1-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Херенвен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
3:3
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:4
Э
3:1
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.71
2.71

Среднее время на гол

52
33

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.77
2.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
39

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.18
Бульяуде Эсекиэль 2 0.18
Петерсон Кристофер 1 0.09
Розье Лорейнц 1 0.09
Митрович Йосип 1 0.09
Гут Родриго 1 0.09
Makan Aiko 1 0.09
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 3 0.27
Николаеску Йон 3 0.27
Брауэрс Люк 2 0.18
Dimitris Rallis 2 0.18
Ольссон Симон 1 0.09
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.09
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 3 0
Ван Эе Эспен 3 0
Брауде Оливер 3 0
Брауэрс Люк 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Херенвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
10
Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Херенвен
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
29%
3
18%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
3
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
3
38%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
2
14%
5
25%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0
Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1
Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Херенвен

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
9:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
5.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 11 6 2 3 21 - 9 20
6.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 11 5 2 4 10 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
Херенвен
 0:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 4 0 2 7 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
АЗ Алкмаар
 1:0 Заявка 6 4 1 1 7 - 2 13
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Фортуна Ситтард контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Херенвен
    2.11
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    4.40
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    9.50
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