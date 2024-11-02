Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Брауэрс Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Сегодняшная посещаемость составляет 9469 болельщиков

41' Брауэрс Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Херенвен

38' Брауэрс Люк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оливер Бреуде нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Тренсков Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Брауэрс Люк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

31' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

27' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Команда Фортуна Ситтард довольна результатом к этому моменту.

26' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

25' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Херенвен

24' Бульяуде Эсекиэль не смог попасть в створ ударом издали

24' Дальхаус Яспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

23' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дейкс Митчелл выиграл воздушное противоборство у Оливер Бреуде.

22' Оливер Бреуде наказан за толчок Дейкс Митчелл

21' Удар от ворот произведет Херенвен

20' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Levi Smans нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

17' Конде Амара выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошую попытку сделал Николаеску Йон . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Оливер Бреуде из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Херенвен начинает с центра поля