Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Г О О О О Л - Розье Лорейнц первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

73' Бастьен Самюэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Дейкс Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Nikolai Hopland плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

67' Г О О О О Л - Петерсон Кристофер забивает ударом с правой ноги!

67' Петерсон Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эспен ван Э оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Николаеску Йон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Оливер Бреуде получил легкую травму, и его заменил Халл Дензел

66' Ох, нехорошо это выглядит. Оливер Бреуде получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Оливер Бреуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Конде Амара создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оливер Бреуде наказан за толчок Бульяуде Эсекиэль

62' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Эспен ван Э выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Петерсон Кристофер наказан за толчок Оливер Бреуде

59' Удар от ворот произведет Херенвен

59' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

59' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

58' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

54' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Херенвен

51' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Оливер Бреуде ослабляет давление, выбив мяч.

49' Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля