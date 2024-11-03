Тур: 11. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Нихуйс Бас
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
20'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.45
Среднее время на гол
64
198
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.18
1.5
Среднее время на гол
76
60
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.29
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
70
94
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|3
|0.27
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.18
|Штоккерс Финн
|2
|0.18
|Наубер Геррит
|2
|0.18
|Мартинсен Якоб
|1
|0.09
|Адеканье Бобби
|1
|0.09
|Льянсана Энрик
|1
|0.09
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.09
|Линторст Эверт
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.27
|Крастев Филип
|2
|0.18
|Мбайо Дилан
|1
|0.09
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.09
|Де Рой Кай
|1
|0.09
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
5
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
13
9
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
4
44%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
6
32%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4