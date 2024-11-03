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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Гоу Эхед Иглс
0:1
Первый тайм: 24'
ПЕК Зволле

Ход матча

20'
0:1
Ван Ден Берг Дэйв

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
ПЕК Зволле
1.57
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4.30
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6.40
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Все Коэффициенты
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
3
Аэртссен
Оливье
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Мбайо
Дилан
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.45

Среднее время на гол

64
198

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.5

Среднее время на гол

76
60

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
94

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 3 0.27
Эдвардсен Оливер 2 0.18
Штоккерс Финн 2 0.18
Наубер Геррит 2 0.18
Мартинсен Якоб 1 0.09
Адеканье Бобби 1 0.09
Льянсана Энрик 1 0.09
Дейл Матс 1 (1) 0.09
Линторст Эверт 0 0
Антман Оливер 0 0
Aske Adelgaard 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.27
Крастев Филип 2 0.18
Мбайо Дилан 1 0.09
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.09
Де Рой Кай 1 0.09
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Венте Дилан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

5
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

13
9
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
4
31%
4
44%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
12%
4
21%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
6
32%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
2
12%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 11 4 2 5 13 - 18 14
10.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 11 3 2 6 10 - 19 11
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
16.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
15.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
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    ПЕК Зволле
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