Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

92' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Рейндерс Элиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

86' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Аззузи Ануар получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Эль-Аззузи Ануар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Крамер Йорис не смог попасть в створ ударом издали

78' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Ван Дер Хар Дамиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Джеймс Деан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Джеймс Деан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

71' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Де Рой Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Схенделаар Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Линторст Эверт . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Льянсана Энрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Аэртссен Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Эль-Аззузи Ануар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Aske Adelgaard тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

53' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПЕК Зволле отменен из-за положения "вне игры".

51' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле

47' Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер забивает с левой ноги!

47' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.