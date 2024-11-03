  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9997 Главный судья: Нихуйс Бас
Гоу Эхед Иглс
2:2
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
20' Гол
Ван Ден Берг Дэйв
0:2
25' Гол
Монтейру Жамиру
35' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
1:2
47' Гол
Эдвардсен Оливер
49' Undefined phrase: football_event_
Венте Дилан
56' Желтая карточка
Aske Adelgaard
2:2
67' Гол
Льянсана Энрик
90'+7

Ход матча

20'
0:1
Ван Ден Берг Дэйв
(Мбайо Дилан)
25'
0:2
Монтейру Жамиру
(Мбайо Дилан)
35'
 
Ван Ден Берг Дэйв
47'
Эдвардсен Оливер
(Льянсана Энрик)
1:2
49'
 
Венте Дилан
54'
 
Де Рой Кай
Крастев Филип
56'
Aske Adelgaard
 
59'
Антман Оливер
Адеканье Бобби
 
59'
Джеймс Деан
Aske Adelgaard
 
67'
Льянсана Энрик
(Антман Оливер)
2:2
77'
 
Фихтингер Ник
Мбайо Дилан
77'
 
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
77'
 
Веланас Одиссеус
Монтейру Жамиру
85'
Сюре Матис
Эдвардсен Оливер
 
85'
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
 
85'
 
Рейндерс Элиано
Эль-Аззузи Ануар
88'
Твигт Калвин
Льянсана Энрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 388 Количество передач 413
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
3
Аэртссен
Оливье
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Мбайо
Дилан
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

28.6%
14.3%
57.1%
6 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

19%
61.9%
19.1%
4 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.45

Среднее время на гол

64
198

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.18
1.5

Среднее время на гол

76
60

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.29
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
94

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 3 0.27
Эдвардсен Виктор 3 0.27
Штоккерс Финн 2 0.18
Льянсана Энрик 2 0.18
Наубер Геррит 2 0.18
Мартинсен Якоб 1 0.09
Адеканье Бобби 1 0.09
Дейл Матс 1 (1) 0.09
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.27
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.18
Крастев Филип 2 0.18
Мбайо Дилан 1 0.09
Монтейру Жамиру 1 0.09
Де Рой Кай 1 0.09
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Томас Райан 1 0
Венте Дилан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

5
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

15
11
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
7%
3
27%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
4
27%
4
36%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
6
32%
1
5%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
7
33%
46-60
3
16%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 7 2 1 15 - 10 23
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 14 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
12.
Гронинген
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:2 ПЕК Зволле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный