6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола