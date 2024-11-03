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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Спарта Роттердам
0:1
Первый тайм: 16'
Утрехт
0'
0:1
15' Гол
Йенсен Виктор

Ход матча

15'
0:1
Йенсен Виктор

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Утрехт
3.40
3.50
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2.70
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Китолано
Джошуа
8
Клемент
Пелле
7
Да
Силва
Кайки
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Боздоган
Джан
21
Ааронсон
Пакстен
10
Бут
Тейлор
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
11
Огайо
Ноа
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
ЭПО
0:1
ЭПО
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
0.92

Среднее время на гол

141
97

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.82

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 4 0.36
Леуритсен Тобиас 2 0.18
Клемент Пелле 2 0.18
Нассо Мохамед 1 0.09
Кинтеро Тео 1 0.09
Мито Сюнсукэ 1 0.09
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Китолано Джошуа 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.3
Ааронсон Пакстен 2 0.2
Ромени Оле 2 0.2
Катлайн Йоанн 2 0.2
Тоорнстра Йенс 1 0.1
Боздоган Джан 1 0.1
Виргевер Ник 1 0.1
Мин Давид 1 0.1
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Клемент Пелле 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
1
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
7
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Утрехт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
23%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
18%
4
33%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Утрехт

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 10 7 2 1 15 - 10 23
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
13.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 14 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 0:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
12.
Гронинген
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
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    Спарта Роттердам
    Ничья
    Утрехт
    3.40
    3.50
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    2.70
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