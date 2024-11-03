Тур: 11. Стадион: Sparta Stadion Het Kasteel. Главный судья: Йоей Кой
1:4
Конец матча
0'
0:1
15' ГолЙенсен Виктор
39' Желтая карточкаКлемент Пелле
68' Красная карточкаВан дер Кюст Джевенсио
0:2
85' ГолРодригес Мигель
87' Желтая карточкаВан дер Хорн Майк
0:3
88' ГолАаронсон Пакстен
1:3
90' ПенальтиЛеуритсен Тобиас
1:4
90' ГолВан дер Хорн Майк
90'+6
Ход матча
15'
0:1
39'
85'
88'
0:3
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
437 Количество передач 441
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Олай
Ник
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
11
Огайо
Ноа
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Рейт БойдЗащитник
-
13 Кляйн МайкЗащитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
-
18 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Ayoub Oufkir
-
Главный тренер: Нурдин Бухари
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Утрехт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
24 матча
16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.64
0.92
Среднее время на гол
141
97
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.23
1.82
Среднее время на гол
40
49
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|4
|0.36
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.27
|Клемент Пелле
|2
|0.18
|Нассо Мохамед
|1
|0.09
|Кинтеро Тео
|1
|0.09
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.09
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|3
|0.3
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.3
|Катлайн Йоанн
|2
|0.2
|Ромени Оле
|2
|0.2
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.1
|Родригес Мигель
|1
|0.1
|Боздоган Джан
|1
|0.1
|Виргевер Ник
|1
|0.1
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.1
|Йенсен Виктор
|1
|0.1
|Мин Давид
|1
|0.1
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|3
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|1
|Клемент Пелле
|3
|0
|Метиньо
|2
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
1
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
7
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
21%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Утрехт
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
38
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 4
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3