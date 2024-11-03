Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Утрехт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

44' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Нассо Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Боздоган Джан получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Боздоган Джан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Клемент Пелле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам в офсайде

36' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Йенсен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Удар от ворот произведет Утрехт

32' Китолано Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Да Силва Кайки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Удар от ворот произведет Утрехт

23' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Ааронсон Пакстен не смог попасть в створ ударом издали

19' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Да Силва Кайки . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Г О О О О Л - Йенсен Виктор левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

14' Джевенсио ван дер Куст успешно блокирует удар.

14' Версейрен Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам в офсайде

6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола