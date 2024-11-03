  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Спарта Роттердам
1:4
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
15' Гол
Йенсен Виктор
39' Желтая карточка
Клемент Пелле
68' Красная карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
0:2
85' Гол
Родригес Мигель
87' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
0:3
88' Гол
Ааронсон Пакстен
1:3
90' Пенальти
Леуритсен Тобиас
1:4
90' Гол
Ван дер Хорн Майк
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Йенсен Виктор
(Катлайн Йоанн)
39'
Клемент Пелле
 
42'
 
Фрауло Оскар
Боздоган Джан
46'
Мито Сюнсукэ
Да Силва Кайки
 
46'
Негли Камиель
Нассо Мохамед
 
46'
 
Родригес Мигель
Бут Тейлор
68'
Ван дер Кюст Джевенсио
 
70'
 
Дескотт Антони
Огайо Ноа
73'
Леуритсен Тобиас
Клемент Пелле
 
73'
Кляйн Майк
Китолано Джошуа
 
82'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
82'
 
Ромени Оле
Катлайн Йоанн
85'
0:2
Родригес Мигель
(Тоорнстра Йенс)
87'
 
Ван дер Хорн Майк
88'
0:3
Ааронсон Пакстен
88'
Ayoub Oufkir
Брим Шарль-Андреас
 
90'
Леуритсен Тобиас
1:3
90'
1:4
Ван дер Хорн Майк
(Тоорнстра Йенс)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 437 Количество передач 441
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Китолано
Джошуа
8
Клемент
Пелле
7
Да
Силва
Кайки
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
8
Боздоган
Джан
21
Ааронсон
Пакстен
10
Бут
Тейлор
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
11
Огайо
Ноа
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

24 матча

16.7%
16.7%
66.6%
4 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

8.3%
20.8%
70.9%
2 победы 5 ничьих 17 побед

История матчей

Э
3:1
Э
0:1
Э
1:2
ЭПО
0:1
ЭПО
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.64
0.92

Среднее время на гол

141
97

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.23
1.82

Среднее время на гол

40
49

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 4 0.36
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.27
Клемент Пелле 2 0.18
Нассо Мохамед 1 0.09
Кинтеро Тео 1 0.09
Мито Сюнсукэ 1 0.09
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Китолано Джошуа 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 3 0.3
Огайо Ноа 3 (1) 0.3
Катлайн Йоанн 2 0.2
Ромени Оле 2 0.2
Тоорнстра Йенс 1 0.1
Родригес Мигель 1 0.1
Боздоган Джан 1 0.1
Виргевер Ник 1 0.1
Ван дер Хорн Майк 1 0.1
Йенсен Виктор 1 0.1
Мин Давид 1 0.1
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Клемент Пелле 3 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Утрехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
1
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
7
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
21%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
20%
4
31%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
2
15%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1 Утрехт - Валвейк 3:2
АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Утрехт

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
13.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Гронинген
 Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
17.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 4
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • 94'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
  • 93'
    Тоорнстра Йенс из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 93'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 93'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Г О О О О О Л - Леуритсен Тобиас из команды Спарта Роттердам забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Василиос Баркас прыгнул вправо!
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion Het Kasteel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:4 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный