Тур: 11. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12540 Главный судья: Martijn Vos
6:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПеерсман Марвин
1:0
6' ПенальтиОгава Коки
2:0
26' ГолОгава Коки
3:0
32' ГолХансен Сонтье
36' Желтая карточкаСхредерс Йорг
43' Желтая карточкаВаленте Лусиано
4:0
52' ГолВан Крой Вито
69' Желтая карточкаВердонк Калвин
5:0
74' ГолУаисса Сами
6:0
86' ПенальтиОуведжан Томас
90'+5
Ход матча
6'
1:0
26'
2:0
32'
3:0
36'
43'
52'
4:0
69'
74'
5:0
86'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
459 Количество передач 289
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
22
Руфс
Робин
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
-
-
11 Basar Onal
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Finn Stam
-
-
67 Sven Bouland
-
Главный тренер: Люккин Дик
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гронинген
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.85
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2
1.31
Среднее время на гол
45
68
Всего голов
56
43
Голов в среднем за матч
1.93
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огава Коки
|4 (1)
|0.36
|Ван Крой Вито
|3
|0.27
|Гонсалес Роберто
|2
|0.18
|Хансен Сонтье
|2
|0.18
|Уаисса Сами
|2
|0.18
|Оуведжан Томас
|1 (1)
|0.09
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.09
|Сано Кадаи
|1
|0.09
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
|Basar Onal
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.27
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.18
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.18
|Мендес Руи
|1
|0.09
|Валенте Лусиано
|1
|0.09
|Ван Берген Том
|1
|0.09
|Ренте Марко
|1
|0.09
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|4
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Валенте Лусиано
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Схредерс Йорг
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
7
НЕК Неймеген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гронинген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
60%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
12%
3
23%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
4
31%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
44%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0
НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3
Гронинген
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0
Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Гронинген
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
24
14
15
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
38
38
110
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 4
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3