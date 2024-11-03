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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12540 Главный судья: Martijn Vos
НЕК Неймеген
6:0
Конец матча
Гронинген
0'
5' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
1:0
6' Пенальти
Огава Коки
2:0
26' Гол
Огава Коки
3:0
32' Гол
Хансен Сонтье
36' Желтая карточка
Схредерс Йорг
43' Желтая карточка
Валенте Лусиано
4:0
52' Гол
Ван Крой Вито
69' Желтая карточка
Вердонк Калвин
5:0
74' Гол
Уаисса Сами
6:0
86' Пенальти
Оуведжан Томас
90'+5

Ход матча

5'
 
Пеерсман Марвин
6'
Огава Коки
1:0
26'
Огава Коки
(Ван Крой Вито)
2:0
32'
Хансен Сонтье
(Ван Крой Вито)
3:0
36'
 
Схредерс Йорг
43'
 
Валенте Лусиано
46'
 
Ресинк Стейе
Де Йонге Тика
46'
Оуведжан Томас
Сандлер Филипп
 
52'
Ван Крой Вито
(Огава Коки)
4:0
61'
Basar Onal
Хансен Сонтье
 
66'
Уаисса Сами
Ван Крой Вито
 
67'
 
Пелюпесси Йоей
Схредерс Йорг
68'
 
Постема Романо
Ван Берген Том
69'
Вердонк Калвин
 
74'
Уаисса Сами
(Basar Onal)
5:0
75'
 
Остинг Тейс
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
79'
Kento Shiogai
Огава Коки
 
79'
Argyris Darelas
Гонсалес Роберто
 
82'
 
Мендес Руи
Валенте Лусиано
86'
Оуведжан Томас
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 459 Количество передач 289
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
7
Гонсалес
Роберто
10
Хансен
Сонтье
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
18
Де
Йонге
Тика
14
Схредерс
Йорг
26
Ван
Берген
Том
9
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
НЕК Неймеген
4-2-2-2
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гронинген

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
4:3
К
1:2
Э
3:0
ТМС
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
5:2
К
0:1
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
К
0:2
Э
2:2
ПЛ
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2
1.31

Среднее время на гол

45
68

Всего голов

56
43

Голов в среднем за матч

1.93
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 4 (1) 0.36
Ван Крой Вито 3 0.27
Гонсалес Роберто 2 0.18
Хансен Сонтье 2 0.18
Уаисса Сами 2 0.18
Оуведжан Томас 1 (1) 0.09
Нюйтинк Брэм 1 0.09
Сано Кадаи 1 0.09
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Basar Onal 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.27
Бакуна Леандро 2 (1) 0.18
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.18
Мендес Руи 1 0.09
Валенте Лусиано 1 0.09
Ван Берген Том 1 0.09
Ренте Марко 1 0.09
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 4 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
НЕК Неймеген
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Гронинген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
15%
2
33%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
2
15%
2
33%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
60%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
12%
3
23%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
15%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
4
31%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
44%
3
18%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0
НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3
Гронинген
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0
Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Гронинген

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
13.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Гронинген
 Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
17.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 4
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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