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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
АГФ Орхус
1:0
Первый тайм: 45'
Люнгбю
0'
24' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
29' Желтая карточка
Ромер Марсель
32' Желтая карточка
Йенсен Магнус
1:0
34' Гол в свои ворота
Грегор Паскаль

Ход матча

24'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
29'
 
Ромер Марсель
32'
 
Йенсен Магнус
34'
Грегор Паскаль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

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АГФ Орхус
Ничья
Люнгбю
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
14
Санграв
Лаудж
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
АГФ Орхус
3-5-2
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.27

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

82
79

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (2) 0.5
Бех Тобиас 6 0.43
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.36
Андерсон Микаэль 2 0.14
Линкс Гифт 2 0.14
Беихмо Феликс 1 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Каль Эрик 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.14
Гюткьяер Фредерик 1 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Классен Леон 1 0.07
Винтер Каспер 1 0.07
Санграв Лаудж 1 0.07
Michael Opoku 1 0.07
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Якоб Андерсен 2 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Линкс Гифт 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Ромер Марсель 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
3
АГФ Орхус
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Люнгбю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

17
4
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
4
24%
1
25%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
1
6%
2
50%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
25%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

25
8
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
2 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
25%
16-30
6
24%
1
13%
31-45
5
20%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
3
12%
1
13%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
14%
4
25%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Люнгбю

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
3
4
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
1
12
4
9
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 1:0 14 7 5 2 27 - 13 26
3.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 0:1 14 1 6 7 8 - 17 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 1:0 8 5 3 0 19 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 0:1 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 1:0 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
11.
Люнгбю
 0:1 7 0 3 4 4 - 9 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
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