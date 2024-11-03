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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 10838 Главный судья: Jacob Karlsen
АГФ Орхус
2:1
Конец матча
Люнгбю
0'
24' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
29' Желтая карточка
Ромер Марсель
32' Желтая карточка
Йенсен Магнус
1:0
34' Гол в свои ворота
Грегор Паскаль
71' Желтая карточка
Morten Karlsen
1:1
88' Гол
Гюткьяер Фредерик
90' Желтая карточка
Классен Леон
90' Желтая карточка
Абубакари Малик
90' Желтая карточка
Якоб Андерсен
2:1
90' Гол
Мортенсен Патрик
90' Вторая желтая карточка
Классен Леон
90' Желтая карточка
Сторк Янник
90'+8

Ход матча

24'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
29'
 
Ромер Марсель
32'
 
Йенсен Магнус
34'
Грегор Паскаль
1:0
58'
 
Хебо Матиас
Ромер Марсель
59'
 
Винтер Каспер
Санграв Лаудж
60'
Арнстад Кристиан
Линкс Гифт
 
68'
 
Варминг Магнус
William Kumado
71'
 
Morten Karlsen
78'
Якоб Андерсен
Каль Эрик
 
82'
 
Michael Opoku
Амон Джонатан
82'
 
Гюткьяер Фредерик
Магнуссон Сайвар-Атли
88'
1:1
Гюткьяер Фредерик
(Сторк Янник)
90'
 
Классен Леон
90'
 
Абубакари Малик
90'
Якоб Андерсен
 
90'
Дуэлунд Миккель
Поульсен Николай
 
90'
Мортенсен Патрик
(Якоб Андерсен)
2:1
90'
 
Классен Леон
90'
 
Сторк Янник

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 578 Количество передач 355
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
30
Ромер
Марсель
14
Санграв
Лаудж
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
АГФ Орхус
3-5-2
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Люнгбю

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
0:1
СД
0:0
ТМК
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:3
К
3:2
СД
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
3:1
СЛ
1:3

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.27

Среднее время на гол

72
70

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1

Среднее время на гол

99
90

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.09
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

82
79

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 8 (2) 0.57
Бех Тобиас 6 0.43
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.36
Андерсон Микаэль 2 0.14
Линкс Гифт 2 0.14
Беихмо Феликс 1 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Якоб Андерсен 0 0
Каль Эрик 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 2 0.14
Амон Джонатан 2 0.14
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Классен Леон 1 0.07
Винтер Каспер 1 0.07
Санграв Лаудж 1 0.07
Michael Opoku 1 0.07
Сторк Янник 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Линкс Гифт 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 3 1
Винтер Каспер 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Morten Karlsen 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Ромер Марсель 2 0
Абубакари Малик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сторк Янник 1 0
Хебо Матиас 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
6
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
3
АГФ Орхус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
4
22%
2
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
3
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
4
15%
2
20%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
13%
4
24%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Люнгбю

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
6
3
5
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
1
13
4
10
2.5
4
10
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 0:1 14 4 2 8 13 - 26 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 1:0 14 2 1 11 13 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 0:1 7 3 0 4 7 - 13 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 1:0 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 0:1 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Вайле
 1:0 7 1 0 6 5 - 15 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
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    • 93'
      Мадсен Мадс Эмиль нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.
    • 93'
      Арнстад Кристиан из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 93'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 92'
      Арнстад Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Рефери не любит споров - именно за это Абубакари Малик сейчас получил желтую
    • 91'
      Абубакари Малик из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Jacob Andersen получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч АГФ Орхус 2:1 Люнгбю онлайн

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