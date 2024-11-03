Тур: 14. Стадион: Ceres Park. Зрители: 10838 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
24' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
29' Желтая карточкаРомер Марсель
32' Желтая карточкаЙенсен Магнус
1:0
34' Гол в свои воротаГрегор Паскаль
71' Желтая карточкаMorten Karlsen
1:1
88' ГолГюткьяер Фредерик
90' Желтая карточкаКлассен Леон
90' Желтая карточкаАбубакари Малик
90' Желтая карточкаЯкоб Андерсен
2:1
90' ГолМортенсен Патрик
90' Вторая желтая карточкаКлассен Леон
90' Желтая карточкаСторк Янник
90'+8
Ход матча
29'
32'
34'
1:0
71'
88'
1:1
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
578 Количество передач 355
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Люнгбю
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.27
Среднее время на гол
72
70
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1
Среднее время на гол
99
90
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.09
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
82
79
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|8 (2)
|0.57
|Бех Тобиас
|6
|0.43
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.36
|Андерсон Микаэль
|2
|0.14
|Линкс Гифт
|2
|0.14
|Беихмо Феликс
|1
|0.07
|Поульсен Николай
|1
|0.07
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|Якоб Андерсен
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.14
|Амон Джонатан
|2
|0.14
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.07
|Классен Леон
|1
|0.07
|Винтер Каспер
|1
|0.07
|Санграв Лаудж
|1
|0.07
|Michael Opoku
|1
|0.07
|Сторк Янник
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беихмо Феликс
|3
|1
|Поульсен Николай
|4
|0
|Якоб Андерсен
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Йенсен-Эббью Йонас
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классен Леон
|3
|1
|Винтер Каспер
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Morten Karlsen
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Сторк Янник
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Baptiste Rolland
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Люнгбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
6
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Люнгбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
3
АГФ Орхус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Люнгбю
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
4
22%
2
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
3
17%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
3
38%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
26
10
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
2
20%
16-30
6
23%
2
20%
31-45
5
19%
1
10%
46-60
3
12%
3
30%
61-75
4
15%
2
20%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
13%
4
24%
1-15
4
25%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0
Люнгбю
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Люнгбю
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
16
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
77
113
410
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|4.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|13 - 26
|14
|10.
|14
|3
|2
|9
|16 - 34
|11
|11.
|14
|1
|6
|7
|9 - 18
|9
|12.
|1:0
|14
|2
|1
|11
|13 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 13
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 15
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3