Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Люнгбю

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

41' После проверки VAR рефери не стал менять решения - АГФ Орхус пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АГФ Орхус

40' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

38' Тобиас Бех пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

37' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Г О О О О Л - Грегор Паскаль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.

32' Судья подбегает и показывает Йенсен Магнус из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.

30' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

29' Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи

29' Удар от ворот произведет Люнгбю

27' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Линкс Гифт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Классен Леон из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Люнгбю

12' АГФ Орхус идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Лиссенс Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Лиссенс Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

5' Санграв Лаудж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Люнгбю

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре