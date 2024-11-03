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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Ольборг
0:1
Первый тайм: 39'
Вайле

Ход матча

25'
0:1
Эммануилидис Димитриос
(Леуритсен Тобиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Вайле
3.40
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3.85
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3.55
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
10
Oliver
Ross
21
Mads
Bomholt
19
Айдэйл
Джон
1
Векич
Игор
2
Гуннелунн
Томас
14
Ван
Брюген
Дамиан
4
Oliver
Provstgaard
38
Чолина
Давид
8
Леуритсен
Тобиас
34
Хетеми
Лундрим
10
Kristian
Kirkegaard
37
Christian
Groendal
18
Anders
Jacobsen
II
17
Эммануилидис
Димитриос
Ольборг
4-2-3-1
Вайле
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Вайле

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
0:1
ТМК
1:1
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
1:3
ТМК
5:3
СД
1:1
СД
1:1
К
0:1
ТМС
1:3
СЛ
0:0
СЛ
0:3
СЛ
2:3
К
0:0

Голы

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.64

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.73
1.33

Среднее время на гол

123
67

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

1
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
58

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.43
Oliver Ross 2 0.14
Mads Bomholt 2 0.14
Жассон Андрес 1 0.07
Айдэйл Джон 1 0.07
Хёйхольт Мальте 1 0.07
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.21
Kristian Kirkegaard 2 0.14
Эммануилидис Димитриос 2 0.14
Ювара Муса 1 0.07
Барри Хамза 1 0.07
Леуритсен Тобиас 1 0.07
Нгбакото Йени 1 0.07
Йенсен Ричард 1 0.07
Anders Jacobsen II 0 0
Christian Groendal 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 5 0
Жассон Андрес 4 0
Bjarne Pudel 4 0
Mylian Jimenez 4 0
Диаките Умар 3 0
Бруус Андреас 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Мюллер Винсент 1 0
Marc Nielsen 1 0
Oliver Ross 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ювара Муса 4 0
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Kristian Kirkegaard 3 0
Гуннелунн Томас 2 0
Хетеми Лундрим 2 0
Marius Elvius 2 0
Колингер Денис 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Masaki Murata 1 0
Christian Groendal 1 0
Oliver Provstgaard 1 0

Результаты матчей

Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вайле
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

6
4
Ольборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

25
31
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
1
3%
1-15
5
20%
4
13%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
2
8%
10
32%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
6
24%
7
23%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вайле - Люнгбю 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0

Результаты матчей

Ольборг
Вайле

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 0:1 14 4 2 8 13 - 26 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 14 1 6 7 9 - 18 9
12.
Вайле
 1:0 14 2 1 11 13 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 0:1 7 3 0 4 7 - 13 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 1:0 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 0:1 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Вайле
 1:0 7 1 0 6 5 - 15 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ольборг.
  • 37'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 37'
    Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 37'
    Oliver Ross нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 37'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 36'
    Oliver Provstgaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 32'
      Хетеми Лундрим пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ольборг: 68%, Вайле: 32%.
    • 30'
      Гуннелунн Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Леуритсен Тобиас из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Oliver Ross пострадал.
    • До матча
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    Ольборг
    Ничья
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    3.40
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    3.55
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