Тур: 14. Стадион: Aalborg Portland Park. Главный судья: Aydin Uslu
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
13
Bjarne
Pudel
10
Oliver
Ross
21
Mads
Bomholt
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossПолузащитник
-
21 Mads BomholtПолузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Хюйбер ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
История личных встреч
Ольборг
Вайле
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.64
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.73
1.33
Среднее время на гол
123
67
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
1
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
58
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6
|0.43
|Oliver Ross
|2
|0.14
|Mads Bomholt
|2
|0.14
|Жассон Андрес
|1
|0.07
|Айдэйл Джон
|1
|0.07
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.07
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.21
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.14
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.14
|Ювара Муса
|1
|0.07
|Барри Хамза
|1
|0.07
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.07
|Нгбакото Йени
|1
|0.07
|Йенсен Ричард
|1
|0.07
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|5
|0
|Жассон Андрес
|4
|0
|Bjarne Pudel
|4
|0
|Mylian Jimenez
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Бруус Андреас
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Мюллер Винсент
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Oliver Ross
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ювара Муса
|4
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Kristian Kirkegaard
|3
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Хетеми Лундрим
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
|Masaki Murata
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
|Oliver Provstgaard
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Вайле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вайле
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
6
4
Ольборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Вайле
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
25
31
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
4%
1
3%
1-15
5
20%
4
13%
16-30
6
24%
3
10%
31-45
2
8%
10
32%
46-60
4
16%
6
19%
61-75
6
24%
7
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2 Вайле - Ольборг 2:2
Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3
Вайле
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Вайле - Люнгбю 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Вайле - Ольборг 2:2 Вайле - Копенгаген 1:2
Сённерйюск - Вайле 2:1 Вайле - Виборг 0:5 Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0
Результаты матчей
Ольборг
Вайле
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
52
33
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
58
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|4.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|13 - 26
|14
|10.
|14
|3
|2
|9
|16 - 34
|11
|11.
|14
|1
|6
|7
|9 - 18
|9
|12.
|1:0
|14
|2
|1
|11
|13 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|0
|4
|7 - 13
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 15
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3