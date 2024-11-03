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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Норшелланн
2:0
Первый тайм: 45+'
Виборг
0'
1:0
6' Гол
Анкерсен Петер
30' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
43' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
1:0
44' Не забитый пенальти
Ингвартсен Маркус
2:0
44' Гол в свои ворота
Бундгаард Оливер

Ход матча

6'
Анкерсен Петер
(Беньямин Нюгрен)
1:0
30'
 
Мбом Жан-Мануэль
43'
 
Лонвейк Джастин
44'
Ингвартсен Маркус
1:0
44'
Бундгаард Оливер
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Виборг
1.58
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
23
Бундгаард
Оливер
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
19
Лонвейк
Джастин
17
Charly
Horneman
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Норшелланн
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Виборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
3:2
К
2:3
СД
0:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.92

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Среднее время на гол

77
83

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньямин Нюгрен 5 0.36
Эгели Синдре Валле 5 0.36
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.36
Хардер Конрад 2 0.14
Анкерсен Петер 2 0.14
Тверсков Йеппе 1 0.07
Хэй Лукас 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Илоски Милан 1 0.07
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 5 (1) 0.36
Jakob Nielsen 4 0.29
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.21
Sergio Andrade 2 0.14
Вестергорд Магнус 2 0.14
Anosike Ementa 2 0.14
Жуниор Ренато 1 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.07
Радич Стипе 1 0.07
Мбом Жан-Мануэль 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Thomas Joergensen 1 0.07
Бюрги Николас 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Сёндергаард Мадс 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Хэй Лукас 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хогсберг Лукас 2 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Levy Nene 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Лонвейк Джастин 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Anosike Ementa 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
12
Норшелланн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Виборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

14
12
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
7
50%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
25%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Забито

26
26
19 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
6
23%
3
12%
1-15
9
35%
3
12%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
6
23%
3
12%
76-90

Пропущено

23
23
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
22%
3
13%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
7
30%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
3
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Виборг

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
4
9
2.5
4
9
2
11
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 14 8 3 3 26 - 17 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
4.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
5.
Брондбю
 1:0 14 6 4 4 23 - 18 22
6.
Норшелланн
 2:0 14 6 4 4 27 - 24 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 0:2 14 4 5 5 26 - 25 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
Норшелланн
 2:0 8 4 4 0 17 - 8 16
3.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 1:0 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 0:2 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 1:0 8 3 2 3 15 - 14 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 0:1 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 2:0 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 0:2 8 1 3 4 12 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Брондбю Квистгарден Матиас 7 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Виборг: 29%.
  • 44'
    Г О О О О Л - Оливер Бундгар Кристенсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ингвартсен Маркус пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 43'
    Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    ПЕНАЛЬТИ - Лонвейк Джастин из команды Виборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Свенссон Даниэль.
  • 43'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Свенссон Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 42'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 42'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 41'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 41'
    Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
  • 40'
    Виборг пытается что-то создать.
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    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 35'
      Доржелес Марио возвращается на поле.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 34'
      Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 33'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Charly Horneman из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 32'
      Виборг контролирует мяч.
    • 31'
      Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Мбом Жан-Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Безумный фол. Мбом Жан-Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 29'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Лонвейк Джастин из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 27'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 27'
      Эгели Синдре Валле не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 27'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 26'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Тверсков Йеппе нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Виборг: 27%.
    • 24'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 24'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 23'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Виборг контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Йенсен Исак.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Виборг: 24%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 17'
      Виборг контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Thomas Joergensen
    • 17'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 17'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 16'
      Бринк Марк из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 16'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Виборг: 25%.
    • 14'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Виборг контролирует мяч.
    • 12'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Виборг контролирует мяч.
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, Виборг: 23%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 9'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хансен Андреас III
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Исак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Thomas Joergensen
    • 8'
      Виборг контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Анкерсен Петер удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Беньямин Нюгрен сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Анкерсен Петер забивает с правой ноги!
    • 6'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Charly Horneman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Несберг Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Виборг: 18%.
    • 5'
      Виборг контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Йенсен Исак наказан за толчок Хэй Лукас
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Виборг
    1.58
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    8.50
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    6.00
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