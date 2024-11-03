Тур: 14. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Крог Мортен
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
6' ГолАнкерсен Петер
30' Желтая карточкаМбом Жан-Мануэль
43' Желтая карточкаЛонвейк Джастин
1:0
44' Не забитый пенальтиИнгвартсен Маркус
2:0
44' Гол в свои воротаБундгаард Оливер
Ход матча
6'
30'
43'
44'
44'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
16
Бринк
Марк
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Виборг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
24 матча
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
2
1.92
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.17
1.08
Среднее время на гол
77
83
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.58
1.5
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беньямин Нюгрен
|5
|0.36
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.36
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.36
|Хардер Конрад
|2
|0.14
|Анкерсен Петер
|2
|0.14
|Тверсков Йеппе
|1
|0.07
|Хэй Лукас
|1
|0.07
|Доржелес Марио
|1
|0.07
|Антман Оливер
|1
|0.07
|Хансен Мадс
|1
|0.07
|Илоски Милан
|1
|0.07
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|5 (1)
|0.36
|Jakob Nielsen
|4
|0.29
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.21
|Sergio Andrade
|2
|0.14
|Вестергорд Магнус
|2
|0.14
|Anosike Ementa
|2
|0.14
|Жуниор Ренато
|1
|0.07
|Аниембе Даниэль
|1
|0.07
|Радич Стипе
|1
|0.07
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Thomas Joergensen
|1
|0.07
|Бюрги Николас
|1
|0.07
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|5
|0
|Хэй Лукас
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Хогсберг Лукас
|2
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Levy Nene
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|1
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
12
Норшелланн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Виборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
14
12
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
7
50%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
5
42%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
25%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Забито
26
26
19 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
6
23%
3
12%
1-15
9
35%
3
12%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
6
23%
3
12%
76-90
Пропущено
23
23
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
5
22%
3
13%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
30%
7
30%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
3
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1
Результаты матчей
Норшелланн
Виборг
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
34
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
76
76
49
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|8
|3
|3
|26 - 17
|27
|2.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|3.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|26 - 13
|23
|5.
|1:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|6.
|2:0
|14
|6
|4
|4
|27 - 24
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|8.
|0:2
|14
|4
|5
|5
|26 - 25
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|14
|3
|2
|9
|16 - 34
|11
|11.
|13
|1
|6
|6
|8 - 16
|9
|12.
|13
|1
|1
|11
|12 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|14 - 5
|18
|2.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|17 - 8
|16
|3.
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 14
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|2:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|11.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|7 (4)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3