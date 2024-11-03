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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Норшелланн
2:1
Конец матча
Виборг
0'
1:0
6' Гол
Анкерсен Петер
30' Желтая карточка
Мбом Жан-Мануэль
43' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
1:0
44' Не забитый пенальти
Ингвартсен Маркус
2:0
44' Гол в свои ворота
Бундгаард Оливер
2:1
50' Гол
Бундгаард Оливер
55' Желтая карточка
Эгели Синдре Валле
90'+4

Ход матча

6'
Анкерсен Петер
(Беньямин Нюгрен)
1:0
30'
 
Мбом Жан-Мануэль
43'
 
Лонвейк Джастин
44'
Ингвартсен Маркус
1:0
44'
Бундгаард Оливер
2:0
50'
2:1
Бундгаард Оливер
(Йенсен Исак)
55'
Эгели Синдре Валле
 
68'
 
Ибрагим Саид
Charly Horneman
68'
 
Jakob Nielsen
Лонвейк Джастин
68'
 
Srdjan Kuzmic
Мбом Жан-Мануэль
70'
Илоски Милан
Эгели Синдре Валле
 
78'
Хансен Мадс
Беньямин Нюгрен
 
78'
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
 
79'
 
Сёндергаард Мадс
Thomas Joergensen
85'
 
Anosike Ementa
Гроннинг Йеппе
90'
Марксен Эрик
Доржелес Марио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 747 Количество передач 400
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
24
Аниембе
Даниэль
2
Несберг
Иван
23
Бундгаард
Оливер
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
19
Лонвейк
Джастин
17
Charly
Horneman
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Норшелланн
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Виборг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
3:2
К
2:3
СД
0:2
СД
4:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

2
1.92

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Среднее время на гол

77
83

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньямин Нюгрен 5 0.36
Эгели Синдре Валле 5 0.36
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.36
Хардер Конрад 2 0.14
Анкерсен Петер 2 0.14
Тверсков Йеппе 1 0.07
Хэй Лукас 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Илоски Милан 1 0.07
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 5 (1) 0.36
Jakob Nielsen 4 0.29
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.21
Sergio Andrade 2 0.14
Вестергорд Магнус 2 0.14
Anosike Ementa 2 0.14
Жуниор Ренато 1 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.07
Радич Стипе 1 0.07
Мбом Жан-Мануэль 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Thomas Joergensen 1 0.07
Бюрги Николас 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Сёндергаард Мадс 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Хэй Лукас 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Эгели Синдре Валле 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хогсберг Лукас 2 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Levy Nene 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Anosike Ementa 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
9
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Виборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
12
Норшелланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

15
14
13 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
4
27%
0
0%
1-15
7
47%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
27%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
5
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
25%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Забито

27
28
20 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
7
26%
3
11%
1-15
9
33%
3
11%
16-30
4
15%
8
29%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
6
22%
3
11%
76-90

Пропущено

25
24
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
20%
4
17%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
8
32%
7
29%
29%
31-45
4
16%
2
8%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
3
12%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4
Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0
Виборг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0 Виборг - АГФ Орхус 1:1
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1

Результаты матчей

Норшелланн
Виборг

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
5
2.5
3
3
1
7
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
3
5
1
5
2.5
1
7
1
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
7
7
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 1:0 14 7 5 2 27 - 13 26
3.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
4.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
5.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
6.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 0:1 14 1 6 7 8 - 17 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 1:0 8 5 3 0 19 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 0:1 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 1:0 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
11.
Люнгбю
 0:1 7 0 3 4 4 - 9 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Норшеланн владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Доржелес Марио из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
  • 93'
    Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
  • 92'
    Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Хэй Лукас.
  • 92'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 92'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 91'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 91'
    Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Хэй Лукас.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
  • 90'
    Виборг пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 86'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 85'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
    • 85'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 85'
      Тактическая замена. Гроннинг Йеппе уходит с поля и его заменяет Аносике Эмента
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Ибрагим Саид из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 84'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 83'
      Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе
    • 83'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Несберг Иван успешно блокирует удар.
    • 82'
      Доржелес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 82'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Виборг начинает контратаку
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 79'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Тактическая замена. Thomas Joergensen уходит с поля и его заменяет Сёндергаард Мадс
    • 78'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 78'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 78'
      Ингвартсен Маркус выиграл воздушное противоборство у Несберг Иван.
    • 78'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 78'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 77'
      Срдан Кузмич наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 77'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 77'
      Назначен штрафной. Пострадал Гроннинг Йеппе, его свалил Ингвартсен Маркус.
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Ибрагим Саид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 75'
      Виборг контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Виборг: 34%.
    • 75'
      Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Срдан Кузмич из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 73'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 73'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 71'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 71'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 70'
      Тактическая замена. Эгели Синдре Валле уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 69'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 69'
      Шанс! Срдан Кузмич из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 69'
      Thomas Joergensen из команды Виборг подал угловой справа.
    • 68'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Тактическая замена. Мбом Жан-Мануэль уходит с поля и его заменяет Срдан Кузмич
    • 68'
      Тактическая замена. Лонвейк Джастин уходит с поля и его заменяет Jakob Vester
    • 68'
      Тактическая замена. Charly Horneman уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид
    • 67'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Оливер Бундгар Кристенсен
    • 66'
      Виборг контролирует мяч.
    • 66'
      Гроннинг Йеппе успешно блокирует удар.
    • 66'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 63'
      Виборг контролирует мяч.
    • 62'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Виборг контролирует мяч.
    • 62'
      Анкерсен Петер бьет со штрафного в створ, но Оскар Хедвалл держит все под контролем
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 60'
      Thomas Joergensen успешно блокирует удар.
    • 60'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Хансен Андреас III успешно блокирует удар.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Виборг: 32%.
    • 60'
      Несберг Иван из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Несберг Иван успешно блокирует удар.
    • 59'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 57'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 57'
      Thomas Joergensen из команды Виборг подал угловой справа.
    • 56'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 56'
      Мбом Жан-Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 55'
      Эгели Синдре Валле - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 54'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Thomas Joergensen.
    • 54'
      Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 53'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Thomas Joergensen нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 52'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 51'
      Виборг контролирует мяч.
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Забив гол, Виборг сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Виборг: 29%.
    • 50'
      Йенсен Исак сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Charly Horneman
    • 49'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 48'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Доржелес Марио.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Хэй Лукас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Виборг: 29%.
    • 49'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Лонвейк Джастин.
    • 47'
      Йенсен Исак из команды Виборг в офсайде
    • 47'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Виборг: 29%.
    • 44'
      Г О О О О Л - Оливер Бундгар Кристенсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 44'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ингвартсен Маркус пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 43'
      Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      ПЕНАЛЬТИ - Лонвейк Джастин из команды Виборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Свенссон Даниэль.
    • 43'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Свенссон Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 40'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 39'
      Йенсен Исак из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Эгели Синдре Валле.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 37'
      Свенссон Даниэль задерживает мяч рукой
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Thomas Joergensen из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 36'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Виборг контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 35'
      Доржелес Марио возвращается на поле.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 35'
      Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 34'
      Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 33'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Charly Horneman из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 32'
      Виборг контролирует мяч.
    • 31'
      Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Мбом Жан-Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Безумный фол. Мбом Жан-Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Виборг: 30%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 29'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Лонвейк Джастин из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 27'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 27'
      Эгели Синдре Валле не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 27'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 26'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 26'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Тверсков Йеппе нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.
    • 25'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 73%, Виборг: 27%.
    • 24'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Гроннинг Йеппе
    • 24'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 23'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Виборг контролирует мяч.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 20'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Йенсен Исак.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Виборг: 24%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 17'
      Виборг контролирует мяч.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Thomas Joergensen
    • 17'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 17'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 16'
      Бринк Марк из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 16'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Виборг: 25%.
    • 14'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Виборг контролирует мяч.
    • 12'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Виборг контролирует мяч.
    • 11'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 77%, Виборг: 23%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 9'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Хансен Андреас III
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Хорошую попытку сделал Йенсен Исак. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Thomas Joergensen
    • 8'
      Виборг контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 7'
      Анкерсен Петер удалось забить из легкой позиции.
    • 6'
      Беньямин Нюгрен сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Анкерсен Петер забивает с правой ноги!
    • 6'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Charly Horneman ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Несберг Иван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Виборг: 18%.
    • 5'
      Виборг контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Йенсен Исак наказан за толчок Хэй Лукас
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 2:1 Виборг онлайн

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