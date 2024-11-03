Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

49' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Г О О О О Л - Оливер Бундгар Кристенсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

44' ОН ПРОМАЗАЛ - Ингвартсен Маркус пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

43' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

43' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

43' Хорошую попытку сделал Свенссон Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Норшеланн пытается что-то создать.

42' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Удар от ворот произведет Виборг

38' Норшеланн контролирует мяч.

38' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде

37' Норшеланн пытается что-то создать.

36' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Виборг

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Доржелес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Доржелес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!

33' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Норшеланн контролирует мяч.

30' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Удар от ворот произведет Виборг

29' Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Удар от ворот произведет Виборг

27' Эгели Синдре Валле не смог попасть в створ ударом издали

27' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

26' Норшеланн пытается что-то создать.

26' Удар от ворот произведет Норшеланн

25' Тверсков Йеппе нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.

25' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

24' Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

24' Удар от ворот произведет Виборг

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Удар от ворот произведет Норшеланн

21' Норшеланн контролирует мяч.

19' Удар от ворот произведет Виборг

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Удар от ворот произведет Виборг

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Виборг

17' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

17' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Виборг

16' Бринк Марк из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Норшеланн контролирует мяч.

14' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Норшеланн контролирует мяч.

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

8' Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Анкерсен Петер забивает с правой ноги!

6' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Норшеланн контролирует мяч.

3' Удар от ворот произведет Норшеланн

1' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля