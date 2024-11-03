  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Мидтьюлланн
0:1
Первый тайм: 45+'
Брондбю
0'
0:1
10' Гол
Квистгарден Матиас
25' Желтая карточка
Васс Даниэль
29' Желтая карточка
Мартинес Эмилиано

Ход матча

10'
0:1
Квистгарден Матиас
(Расмуссен Якоб)
25'
 
Васс Даниэль
29'
Мартинес Эмилиано
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Брондбю
5.10
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4.15
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3.65
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Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
17
Аскилдсен
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
17
Райович
Милета
Мидтьюлланн
4-4-2
Брондбю
3-4-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Брондбю

28 матчей

75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
32.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

37 матчей

18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 26 побед

Второй тайм

37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 19 побед

65 матчей

32.3%
21.5%
46.2%
21 победа 14 ничьих 30 побед

Первый тайм

18.5%
41.5%
40%
12 побед 27 ничьих 26 побед

Второй тайм

35.4%
35.4%
29.2%
23 победы 23 ничьи 19 побед

История матчей

К
1:0
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

59
43

Голов в среднем за матч

1.74
1.39

Среднее время на гол

51
64

Всего голов

105
82

Голов в среднем за матч

1.62
1.26

Тотал матчей

2.5
63
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 77%
Меньше 23%
15
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
22
Больше 34%
Меньше 66%
43
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 0.36
Серенсен Оливер 4 0.29
Симсир Араль 3 (1) 0.21
Букса Адам 3 0.21
Осман Диао 2 0.14
Брюнхильдсен Ола 2 0.14
Чилуфя Эдвард 1 0.07
Габриэль Адам 1 0.07
Андерссон Йоэль 1 0.07
Кухта Ян 1 0.07
Осорио Дарио 1 0.07
Мбабу Кевин 1 0.07
Соренсен Мадс Бек 1 0.07
Мартинес Эмилиано 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Гогорза Микель 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 7 0.5
Судзуки Юито 3 0.21
Райович Милета 3 0.21
Clement Bischoff 2 0.14
Бундгаард Филип 2 0.14
Йебоа Эммануэль 2 0.14
Себулонсен Себастьян 1 0.07
Греве Матиас 1 0.07
Дивкович Марко 1 0.07
Васс Даниэль 1 (1) 0.07
Клейбер Шон 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 3 1
Мартинес Эмилиано 4 0
Франкулино 3 0
Осорио Дарио 1 1
Мбабу Кевин 1 0
Букса Адам 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бундгаард Филип 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Расмуссен Якоб 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Клейбер Шон 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
8
Мидтьюлланн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Брондбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
2
14%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Пропущено

4
14
4 В 1-м тайме 10
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
3
21%
1-15
1
25%
4
29%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Забито

26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
12%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
23%
2
9%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
5
19%
6
27%
61-75
8
31%
4
18%
76-90

Пропущено

16
18
12 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
3
19%
3
17%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
1
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0
Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Брондбю

Точный счет

2:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
11
2
1.5
8
5
3
10
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 14 8 3 3 26 - 17 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
Раннерс
 14 6 6 2 27 - 17 24
4.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
5.
Брондбю
 1:0 14 6 4 4 23 - 18 22
6.
Норшелланн
 2:0 14 6 4 4 27 - 24 22
7.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
8.
Виборг
 0:2 14 4 5 5 26 - 25 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 14 3 2 9 16 - 34 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
Норшелланн
 2:0 8 4 4 0 17 - 8 16
3.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
4.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 1:0 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 0:2 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 7 3 4 0 15 - 9 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 1:0 8 3 2 3 15 - 14 11
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
Мидтьюлланн
 0:1 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 2:0 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 0:2 8 1 3 4 12 - 14 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Брондбю Квистгарден Матиас 7 (4)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
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