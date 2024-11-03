Тур: 14. Стадион: МСХ Арена. Зрители: 11358 Главный судья: Кристофферсен Мадс
1:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКвистгарден Матиас
25' Желтая карточкаВасс Даниэль
29' Желтая карточкаМартинес Эмилиано
1:1
45' ПенальтиБукса Адам
1:2
52' ГолСудзуки Юито
1:3
61' ГолСудзуки Юито
1:4
71' ГолКвистгарден Матиас
1:5
83' ГолКвистгарден Матиас
90'+5
Ход матча
10'
25'
45'
1:1
52'
61'
1:3
71'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 11
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
478 Количество передач 486
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
43
Мбабу
Кевин
11
Осорио
Дарио
18
Букса
Адам
25
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
-
46 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Брондбю
28 матчей
75%
25%
21 победа 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
32.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
37 матчей
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 26 побед
Второй тайм
37.8%
62.2%
0 побед 14 ничьих 19 побед
65 матчей
32.3%
21.5%
46.2%
21 победа 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
18.5%
41.5%
40%
12 побед 27 ничьих 26 побед
Второй тайм
35.4%
35.4%
29.2%
23 победы 23 ничьи 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
59
43
Голов в среднем за матч
1.74
1.39
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
105
82
Голов в среднем за матч
1.62
1.26
Тотал матчей
2.5
63
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 77%
Меньше 23%
15
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
22
Больше 34%
Меньше 66%
43
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
64
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|5
|0.36
|Серенсен Оливер
|4
|0.29
|Букса Адам
|4 (1)
|0.29
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.21
|Осман Диао
|2
|0.14
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.07
|Габриэль Адам
|1
|0.07
|Андерссон Йоэль
|1
|0.07
|Кухта Ян
|1
|0.07
|Осорио Дарио
|1
|0.07
|Мбабу Кевин
|1
|0.07
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.07
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Гогорза Микель
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|9
|0.64
|Судзуки Юито
|5
|0.36
|Райович Милета
|3
|0.21
|Clement Bischoff
|2
|0.14
|Бундгаард Филип
|2
|0.14
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.14
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.07
|Греве Матиас
|1
|0.07
|Дивкович Марко
|1
|0.07
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Клейбер Шон
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|3
|1
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Франкулино
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Clement Bischoff
|2
|0
|Jesper Soerensen
|0
|1
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Брондбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
8
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
8
Мидтьюлланн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Брондбю
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
7%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
5
33%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
5
26%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Забито
27
27
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
11%
5
19%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
7
26%
2
7%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
19%
8
30%
30%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90
Пропущено
21
19
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
19%
3
16%
1-15
4
19%
4
21%
16-30
5
24%
6
32%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Брондбю
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0
Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Брондбю
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
52
53
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
95
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|1:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 13
|26
|3.
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|4.
|14
|6
|6
|2
|27 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|25 - 19
|21
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|10.
|14
|3
|2
|9
|16 - 34
|11
|11.
|0:1
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|12.
|13
|1
|1
|11
|12 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|10.
|7
|1
|0
|6
|6 - 18
|3
|11.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3