Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Sebastian Sebulonsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Sebastian Sebulonsen пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Sebastian Sebulonsen и попал в перекладину!

Первый тайм

53' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Команда Мидтьюлланн сравняла счет! Игра продолжается!

52' Г О О О О О Л - Букса Адам из команды Мидтьюлланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Пенц прыгнул не в ту сторону.

52' Матч возобновлен

52' После проверки VAR судья изменил решение - Мидтьюлланн пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

49' Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Clement Bischoff пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

45' Удар от ворот произведет Брондбю

43' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

39' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

38' Букса Адам из команды Мидтьюлланн нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

38' Андерссон Йоэль из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Аскилдсен Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Брондбю

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Ванлерберге Йорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ванлерберге Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Букса Адам выиграл воздушное противоборство у Фредерик Алвес Ибсен.

33' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

33' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Райович Милета . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мартинес Эмилиано получил желтую карточку от судьи

29' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

28' Clement Bischoff оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

27' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Судья подбегает и показывает Васс Даниэль из команды Брондбю отложенную желтую карточку за фол.

24' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Sebastian Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Андерссон Йоэль

23' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

19' Райович Милета оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Clement Bischoff создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

18' Райович Милета нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

18' Квистгарден Матиас из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

15' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Sebastian Sebulonsen выиграл воздушное противоборство у Андерссон Йоэль

14' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с правой ноги!

9' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

8' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

6' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Андерссон Йоэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Судзуки Юито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Серенсен Оливер из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Брондбю

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хорошую попытку сделал Букса Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Осорио Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля