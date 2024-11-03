Тур: 11. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маншот Ероен
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Luuk Vogels
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Алмере Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.83
1.38
Среднее время на гол
108
65
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.75
1.83
Среднее время на гол
32
49
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.3
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.2
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.1
|Клеонизе Денильо
|1
|0.1
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|1
|0.1
|Гийом Батист
|1
|0.1
|Хансен Корнелиус
|1
|0.1
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
0
1
Валвейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
24%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
21%
5
24%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
1
4%
7
33%
61-75
7
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4
Результаты матчей
Валвейк
Алмере Сити
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 22
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 4
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3