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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Валвейк
 
Позже
Алмере Сити

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Алмере Сити
3.40
3.40
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2.65
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Все Коэффициенты
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
5
Кастильо
Хуан
II
24
Румерату
Годфрид
30
Вайдманн
Дауда
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
23
Ван
дер
Венне
Рихард
19
Маргарет
Рихонелл
9
Завада
Оскар
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
Валвейк
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Алмере Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
4:2
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
1:4

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.75
1.83

Среднее время на гол

32
49

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.3
Ван дер Венне Рихард 2 0.2
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.1
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 1 0.1
Гийом Батист 1 0.1
Хансен Корнелиус 1 0.1
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Алмере Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

0
1
Валвейк
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Алмере Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
24%
4
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

28
21
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
6
21%
5
24%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
1
4%
7
33%
61-75
7
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2
Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1
ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4

Результаты матчей

Валвейк
Алмере Сити

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
6
2
8
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Утрехт
 Заявка 10 8 1 1 19 - 11 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 12 - 22 12
13.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Гронинген
 Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
17.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
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АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 4
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Алмере Сити
3.40
3.40
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2.65
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Валвейк
Алмере Сити
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