Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Завада Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Ван дер Ватер Силвестр пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

44' Вайдманн Дауда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валвейк будет все-таки засчитан.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

41' Загаритис Василиос плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ван дер Ватер Силвестр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Вайдманн Дауда не смог попасть в створ ударом издали

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Ван Гелдерен Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Кастильо Хуан II получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Кастильо Хуан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Валвейк

14' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Делорье-Шобе Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ван ден Бёйс Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Робине Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Робине Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Валвейк

5' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

5' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Начался туман, и видимость стала плохой

1' Валвейк начинает с центра поля