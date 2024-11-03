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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Севилья
0:0
Первый тайм: 1'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
Севилья 52.5% (64)
X 34.4% (42)
Реал Сосьедад 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Реал Сосьедад
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фернандес
Альваро
III
32
Кармона
Хосе
Анхель
4
Салас
Кике
23
Маркан
Маркос
3
Педроса
Адриа
26
Хуанлу
Санчес
6
Гудель
Неманья
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
27
Идумбо
Музамбо
Станис
1
Ремиро
Алехандро
27
Арамбуру
Хон
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
4
Субименди
Мартин
14
Кубо
Такефуса
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
10
Оярсабаль
Микель
Севилья
4-3-3
Реал Сосьедад
4-1-4-1

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Среднее время на гол

50
74

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (1) 0.45
Хуанлу Санчес 1 0.09
Навас Хесус 1 0.09
Эджуке Чидера 1 0.09
Идумбо Музамбо Станис 1 0.09
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 2 0.18
Оскарссон Орри 2 0.18
Браис Мендес 1 0.09
Оярсабаль Микель 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Сучич Лука 1 0.09
Гомес Серхио 0 0
Траоре Амари 0 0
Барренечеа Андер 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педроса Адриа 4 0
Маркан Маркос 2 1
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Гудель Неманья 2 0
Соу Джибрил 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Агум Люсьен 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбуру Хон 3 0
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Субименди Мартин 2 0
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Агер Наиф 1 0
Одриосола Альваро 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Севилья
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
4
Севилья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Реал Сосьедад
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
63%
76-90

Пропущено

17
10
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
4
24%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0
Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2

Результаты матчей

Севилья
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
13.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
11.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Севилья начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 1'
    Минута молчания состоится перед началом матча.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 122
Севилья 52.5% (64)
X 34.4% (42)
Реал Сосьедад 13.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Сосьедад
3.60
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3.55
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2.57
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Севилья 0:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Севилья
51.6% (64)
Ничья
33.9% (42)
Реал Сосьедад
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
2:1 Севилья
25.8% (32)
1:0 Севилья
14.5% (18)
0:1 Реал Сосьедад
6.5% (8)
2:0 Севилья
4.8% (6)
1:2 Реал Сосьедад
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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