Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кармона Хосе Анхель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Удар от ворот произведет Севилья

46' Сучич Лука не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Субименди Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с левой ноги!

32' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Севилья

26' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Stanis Idumbo Muzambo получил травму и заменен. Навас Хесус выходит на поле.

25' Матч возобновлен

25' Stanis Idumbo Muzambo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Севилья

17' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удар от ворот произведет Севилья

5' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Гомес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Севилья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч