Тур: 12. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 37619 Главный судья: Муньис Алехандро
0:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаБерналь Исаак Ромеро
0:1
34' ГолКубо Такефуса
66' Желтая карточкаМаркан Маркос
0:2
68' ПенальтиОярсабаль Микель
75' Желтая карточкаГомес Серхио
90'+6
Ход матча
34'
66'
68'
0:2
75'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
488 Количество передач 411
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арамбуру
Хон
21
Агер
Наиф
12
Хави
Лопеc
23
Браис
Мендес
24
Сучич
Лука
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Реал Сосьедад
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
53.6%
25%
6 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Среднее время на гол
50
74
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (1)
|0.42
|Хуанлу Санчес
|1
|0.08
|Навас Хесус
|1
|0.08
|Эджуке Чидера
|1
|0.08
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.08
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|3
|0.25
|Оярсабаль Микель
|2 (1)
|0.17
|Оскарссон Орри
|2
|0.17
|Браис Мендес
|1
|0.08
|Субименди Мартин
|1
|0.08
|Сучич Лука
|1
|0.08
|Гомес Серхио
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Барренечеа Андер
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|3
|1
|Педроса Адриа
|4
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|4
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Гудель Неманья
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбуру Хон
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|2
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Гомес Серхио
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Севилья
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Реал Сосьедад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
4
Севилья
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Реал Сосьедад
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
1
10%
16-30
5
26%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
3
16%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Розас - Севилья 0:3 Эспаньол - Севилья 0:2 Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0
Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Реал Сосьедад - Осасуна 0:2 Маккаби Тель-Авив - Реал Сосьедад 1:2 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1
Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2
Результаты матчей
Севилья
Реал Сосьедад
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|7.
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 0:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Севилья
51.6% (64)
Ничья
33.9% (42)
Реал Сосьедад
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (38)
2:1 Севилья
25.8% (32)
1:0 Севилья
14.5% (18)
0:1 Реал Сосьедад
6.5% (8)
2:0 Севилья
4.8% (6)
1:2 Реал Сосьедад
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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