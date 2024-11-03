На фланге получил по ногам Лино в борьбе против Росады. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Атлетико".

Оторвался от опеки соперника на скорости Молина и навесил на дальнюю штангу, но здесь Альварес не смог дотянуться до мяча.

Сместился в центр штрафной с фланга Альварес и пробил по воротам, но не попал он в створ.

Кампанья убегал в контратаку на скорости и отдал вперед на Молейро, но тому пробить не позволил Хименес в силовой борьбе.

С центра поля забросил в штрафную соперника Коке на ход Альваресу, но Силессен на выходе оказался первым на мяче.

Симеоне оторвался от опеки соперника по флангу и прострелил вдоль ворот, но Силлессен перехватил снаряд на выходе.

Галан догнал мяч у лицевой линии и навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес на угловой защитник.

С дальней дистанции пробивал по воротам Гризманн после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Родригес в борьбе против Коке. Штрафной удар исполнят гости.

Из пределов штрафной Альварес пробил по воротам после паса от Гризманна, но мяч отбил в падении в сторону голкипер.

Подключился к атаке своей команды Галан по флангу и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не добрался до мяча.

С дальней дистанции пробивал по воротам Гризманн после скидки от Альвареса, но мяч полетел рядом со штангой.

Ушел Симеоне по флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля подавал Гризманн на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч за пределы поля Суарес.

С центра поля Барриос забросил на ход Гризманну, но тот проиграл борьбу за мяч Суаресу.

14' После долгих просмотров повторов судья все же отменил свое решение. Фола не было.

12' В борьбе с Альваресом подыграл себе рукой Суарес в верховой борьбе. Судья назначил пенальти.

11' Барриос отобрал мяч в центре поля и забросил в штрафную на Альвареса, но тот проиграл борьбу за мяч Маккена.

10' Прорывался по флангу Галан в контратаку и прострелил на дальнюю штангу, но никого из партнеров тут не оказалось.

9' После обрезки соперника отобрал мяч Гризманн и отдал в центр на Барриоса, но тот с ходу пробил в руки Силессену.

8' Накрутил соперника Симеоне на фланге и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

7' Убегал в контратаку на скорости Альварес после заброса от Барриоса, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

6' Симеоне сместился с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил на выходе защитник.

5' Диагональ исполнял Коке на правый фланг, куда забегал Симеоне, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.