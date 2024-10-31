Тур: 12. Стадион: Рияд Эйр Метрополитано. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Лас-Пальмас
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
2.4
3.2
Среднее время на гол
37
28
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Среднее время на гол
150
150
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|3
|0.27
|Сорлот Александр
|3
|0.27
|Альварес Хулиан
|3
|0.27
|Льоренте Маркос
|2
|0.18
|Корреа Анхель
|2
|0.18
|Галлахер Конор
|2
|0.18
|Коке Хорхе
|1
|0.09
|Витсель Аксель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Симеоне Джулиано
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.36
|Рамирес Сандро
|3
|0.27
|Муньос Алекс
|3
|0.27
|Силва Фабио
|2
|0.18
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Суарес Алехандро
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Росада Виктор
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Эссугу Дариу
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
5
Атлетико М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
33%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Пропущено
5
19
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
20%
3
16%
61-75
1
20%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Лас-Пальмас
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
47
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 10
|30
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|5 (6)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас
Исход игры
Атлетико М
98% (48)
Ничья
2% (1)
Лас-Пальмас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
29.17% (14)
Нет
70.83% (34)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
59.2% (29)
2:1 Атлетико М
18.4% (9)
3:1 Атлетико М
8.2% (4)
1:0 Атлетико М
6.1% (3)
3:0 Атлетико М
4.1% (2)
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