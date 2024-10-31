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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Атлетико М
 
Позже
Лас-Пальмас
Прогнозы 48
Атлетико М 97.9% (47)
X 2.1% (1)
Лас-Пальмас 0% (0)
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Атлетико М
Лас-Пальмас

История личных встреч

Атлетико М
Лас-Пальмас

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
5:0
ЛЛ
2:1
П
3:0
П
1:5
П
0:5
КК
2:3
КК
0:2
П
1:0
П
0:3
П
1:0

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

2.4
3.2

Среднее время на гол

37
28

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Среднее время на гол

150
150

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 3 0.27
Сорлот Александр 3 0.27
Альварес Хулиан 3 0.27
Льоренте Маркос 2 0.18
Корреа Анхель 2 0.18
Галлахер Конор 2 0.18
Коке Хорхе 1 0.09
Витсель Аксель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Симеоне Джулиано 0 0
Барриос Пабло 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.36
Рамирес Сандро 3 0.27
Муньос Алекс 3 0.27
Силва Фабио 2 0.18
Макбарни Оливер 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Суарес Алехандро 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мата Хайме 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Росада Виктор 2 0
Молейро Альберто 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5
Атлетико М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
2
33%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
2
15%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
4
21%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
20%
3
16%
61-75
1
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2
Лас-Пальмас
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1
Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Лас-Пальмас

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Мальорка
 Заявка 11 5 3 3 10 - 8 18
8.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 53 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

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    • Прогнозы 48
    Атлетико М 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Лас-Пальмас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Лас-Пальмас
    1.28
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    6.30
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    6.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетико М - Лас-Пальмас онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Атлетико М
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (14)
    Нет
    70.83% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    59.2% (29)
    2:1 Атлетико М
    18.4% (9)
    3:1 Атлетико М
    8.2% (4)
    1:0 Атлетико М
    6.1% (3)
    3:0 Атлетико М
    4.1% (2)
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    Атлетико М
    Лас-Пальмас
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