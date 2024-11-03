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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Атлетик Б
0:1
Второй тайм: 58'
Бетис
0'
0:1
52' Гол
Форнальс Пабло

Ход матча

46'
 
Сабали Юссуф
Бельерин Эктор
46'
 
Авила Эсекьель
Алтимира Серхи
46'
 
Лосада Икер
Диао Ассане
52'
0:1
Форнальс Пабло
(Диао Ассане)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 122
Атлетик Б 77% (94)
X 15.6% (19)
Бетис 7.4% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
11
Джало
Альваро
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
18
Форнальс
Пабло
16
Алтимира
Серхи
4
Кардозо
Джонни
10
Эз
Абде
9
Авила
Эсекьель
8
Роке
Витор
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.06
1.07

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.33
Уильямс Иньяки 3 0.25
Гурусета Горка 2 0.17
Вивиан Даниэль 2 0.17
Беренгер Алекс 1 0.08
Уильямс Нико 1 0.08
Паредес Айтор 1 0.08
Джало Альваро 1 0.08
Прадос Беньят 1 0.08
Хаурегисар Микель 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.42
Роке Витор 2 0.17
Бартра Марк 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Авила Эсекьель 1 0.08
Эз Абде 1 0.08
Диао Ассане 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Бетис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
3
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
33%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

18
10
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
17%
3
30%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
5
28%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
4
40%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Бетис
 1:0 Заявка 12 6 3 3 12 - 9 21
6.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
7.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
11.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 1:0 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Бетис
 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
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    Прогнозы 122
    Атлетик Б 77% (94)
    X 15.6% (19)
    Бетис 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Бетис
    3.50
    3.60
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Бетис

    Исход игры
    Атлетик Б
    77% (94)
    Ничья
    15.6% (19)
    Бетис
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    43.4% (53)
    1:0 Атлетик Б
    19.7% (24)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    2:0 Атлетик Б
    8.2% (10)
    1:2 Бетис
    4.9% (6)
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