Тур: 12. Стадион: Сан-Мамес. Зрители: 46898 Главный судья: Альберола Хавьер
Ход матча
52'
0:1
68'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
15
Перро
Ромен
10
Эз
Абде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетик Б
Бетис
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
31 матч
51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.06
1.07
Среднее время на гол
84
84
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.06
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
59
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|4 (1)
|0.33
|Уильямс Иньяки
|3
|0.25
|Беренгер Алекс
|2
|0.17
|Гурусета Горка
|2
|0.17
|Вивиан Даниэль
|2
|0.17
|Уильямс Нико
|1
|0.08
|Паредес Айтор
|1
|0.08
|Джало Альваро
|1
|0.08
|Прадос Беньят
|1
|0.08
|Хаурегисар Микель
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.42
|Роке Витор
|2
|0.17
|Бартра Марк
|1
|0.08
|Форнальс Пабло
|1
|0.08
|Авила Эсекьель
|1
|0.08
|Эз Абде
|1
|0.08
|Диао Ассане
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Юри Берчиче
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|4
|0
|Рока Марк
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Натан
|1
|1
|Адриан Сан-Мигель
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бетис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
16%
3
27%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
16%
4
36%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
4
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2
Результаты матчей
Атлетик Б
Бетис
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
39
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Бетис
Исход игры
Атлетик Б
77% (94)
Ничья
15.6% (19)
Бетис
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
43.4% (53)
1:0 Атлетик Б
19.7% (24)
1:1 Ничья
13.9% (17)
2:0 Атлетик Б
8.2% (10)
1:2 Бетис
4.9% (6)
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