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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 46898 Главный судья: Альберола Хавьер
Атлетик Б
1:1
Конец матча
Бетис
0'
0:1
52' Гол
Форнальс Пабло
1:1
68' Гол
Беренгер Алекс
90'+6

Ход матча

46'
 
Сабали Юссуф
Бельерин Эктор
46'
 
Авила Эсекьель
Алтимира Серхи
46'
 
Лосада Икер
Диао Ассане
52'
0:1
Форнальс Пабло
(Диао Ассане)
65'
Беренгер Алекс
Джало Альваро
 
68'
Беренгер Алекс
(Де Маркос Оскар)
1:1
69'
Эррера Андер
Руис Иньиго
 
69'
Мартон Хавьер
Сансет Ойян
 
72'
 
Бакамбу Седрик
Роке Витор
79'
Гомес Унаи
Прадос Беньят
 
79'
Горосабел Андони
Де Маркос Оскар
 
89'
 
Натан
Бартра Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Атлетик Б 77% (94)
X 15.6% (19)
Бетис 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
11
Джало
Альваро
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
5
Бартра
Марк
3
Льоренте
Диего
15
Перро
Ромен
18
Форнальс
Пабло
16
Алтимира
Серхи
4
Кардозо
Джонни
10
Эз
Абде
9
Авила
Эсекьель
8
Роке
Витор
Атлетик Б
4-2-3-1
Бетис
4-4-2

История личных встреч

Атлетик Б
Бетис

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

31 матч

51.6%
19.4%
29%
16 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
32.3%
25.8%
13 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
П
1:0
П
2:2
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
1:3
ТМК
1:1
П
0:2
КК
2:0
КК
1:0
П
2:1
П
1:1
П
3:5
П
2:1
П
2:3
П
1:0
П
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.06
1.07

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.06

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

59
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.33
Уильямс Иньяки 3 0.25
Беренгер Алекс 2 0.17
Гурусета Горка 2 0.17
Вивиан Даниэль 2 0.17
Уильямс Нико 1 0.08
Паредес Айтор 1 0.08
Джало Альваро 1 0.08
Прадос Беньят 1 0.08
Хаурегисар Микель 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.42
Роке Витор 2 0.17
Бартра Марк 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Авила Эсекьель 1 0.08
Эз Абде 1 0.08
Диао Ассане 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
2
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
6
Атлетик Б
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Бетис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
16%
3
27%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
1
9%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
3
16%
4
36%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
4
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2
Бетис
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2
Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2

Результаты матчей

Атлетик Б
Бетис

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
11.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
13.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Атлетик Б играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 48%, Бетис: 52%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 95'
    Лосада Икер из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Перро Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
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    Прогнозы 122
    Атлетик Б 77% (94)
    X 15.6% (19)
    Бетис 7.4% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Бетис

    Исход игры
    Атлетик Б
    77% (94)
    Ничья
    15.6% (19)
    Бетис
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    43.4% (53)
    1:0 Атлетик Б
    19.7% (24)
    1:1 Ничья
    13.9% (17)
    2:0 Атлетик Б
    8.2% (10)
    1:2 Бетис
    4.9% (6)
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