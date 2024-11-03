Тур: 12. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Мунуэра Хосе
Ход матча
11'
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
79 Владение мячом, % 21
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Пенья
Иньяки
32
Форт
Эктор
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
35
Бауза
Рафель
20
Крал
Алекс
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Щесны ВойцехВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Защитник
-
40 Смит ДжастинЗащитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
-
37 Юнювар НаджиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Эспаньол
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
41 матч
65.9%
24.4%
9.7%
27 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.3%
46.3%
7.4%
19 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
32
Голов в среднем за матч
2.04
1.78
Среднее время на гол
44
50
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.67
0.57
Среднее время на гол
135
159
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
1.44
1.1
Тотал матчей
2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
Среднее время на гол
62
82
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.17
|Рафинья Диас
|6
|0.5
|Ямаль Ламин
|5
|0.42
|Педри
|3
|0.25
|Торре Пабло
|3
|0.25
|Ольмо Дани
|3
|0.25
|Торрес Ферран
|1
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|Виктор Пау
|1
|0.08
|Касадо Марк
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.25
|Каррерас Жофре
|2
|0.17
|Техеро Альваро
|1
|0.08
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|Велиз Алехо
|1
|0.08
|Ромеро Карлос
|1
|0.08
|Кардона Ирвин
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Мартин Жерар
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Поль
|4
|0
|Эль Хилали Омар
|4
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Ромеро Карлос
|3
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Рока Антонио
|2
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Каррерас Жофре
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Manolo Gonzalez
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эспаньол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
20
7
Барселона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
20
8
Голы по времени матча
Забито
15
1
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
100%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Забито
22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
7
32%
2
25%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
5
23%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
37
9
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
1
3%
1
11%
1-15
9
24%
2
22%
16-30
6
16%
1
11%
31-45
7
19%
2
22%
46-60
5
14%
1
11%
61-75
9
24%
2
22%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3
Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0
Результаты матчей
Барселона
Эспаньол
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Барселона
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
22
15
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
38
65
110
56
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|11
|0
|1
|38 - 10
|33
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|11 - 9
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|17 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 10
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|8 - 9
|10
|17.
|0:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|11.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|13.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 13
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|6 (6)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 1:0 Эспаньол
Исход игры
Барселона
96.1% (146)
Ничья
1.3% (2)
Эспаньол
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.79% (74)
Меньше
36.21% (42)
Обе команды забьют
Да
25% (29)
Нет
75% (87)
Популярный счёт
3:0 Барселона
28.3% (43)
2:0 Барселона
25% (38)
3:1 Барселона
7.9% (12)
4:1 Барселона
5.3% (8)
2:1 Барселона
3.9% (6)
1:0 Барселона
2.6% (4)
4:0 Барселона
1.3% (2)
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