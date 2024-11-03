Проникающим пасом Педри нашел перед штрафной соперника Ольмо, который пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.

Мог убегать вновь Пуадо в штрафную соперника после паса от Кумбуллы, но первым на мяче снова оказался Пенья.

Педри с фланга выдал пас в центр на Рафинью, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.

На чужой половине поля Ольмо заехал по ногам сопернику. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

Мог убегать на ворота соперника Каррерас после заброса от Баузы, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

Прорывался Пуалдо в штрафную с правого фланга, но напоролся на Кубарси, против которого нарушил правила.

Ушел от соперника по флангу Бальде и навесил в центр штрафной, где головой вынес на угловой Кабрера.

14' Придерживал руками за футболку Бальде в силовой борьбе Каррерас. Судья показал желтую карточку нарушителю.

13' Мог убегать на ворота соперника Пуадо после заброса в исполнении Крала, но вышел за пределы штрафной Пенья и отвел угрозу.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Дани Ольмо! Удалось быстро открыть счёт в матче хозяевам. Отличным пасом с правого фланга Ямаль искал на линии вратарской Ольмо, который оторвался от опеки защитника и вколотил сферу в сетку.

11' Сместился с правого фланга к линии штрафной Ямаль и пробил по воротам, но в падении спас свою команду Гарсия.

10' Догнал мяч у лицевой линии Форт и навесил в центр штрафной, но здесь Ольмо пробил немного выше перекладины.

9' На фланге Педри получил по ногам в борьбе против Агуадо. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

8' Искал Крал в штрафной соперника дальним пасом Каррераса, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.