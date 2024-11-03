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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Барселона
1:0
Первый тайм: 22'
Эспаньол
0'
11' Желтая карточка
Каррерас Жофре
1:0
12' Гол
Ольмо Дани

Ход матча

11'
 
Каррерас Жофре
12'
Ольмо Дани
(Ямаль Ламин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 140
Барселона 95.7% (134)
X 1.4% (2)
Эспаньол 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
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13
Пенья
Иньяки
32
Форт
Эктор
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
22
Ромеро
Карлос
35
Бауза
Рафель
12
Техеро
Альваро
20
Крал
Алекс
18
Агуадо
Альваро
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
Барселона
4-2-3-1
Эспаньол
4-1-4-1

История личных встреч

Барселона
Эспаньол

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

41 матч

65.9%
24.4%
9.7%
27 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.3%
46.3%
7.4%
19 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

2.04
1.78

Среднее время на гол

44
50

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.67
0.57

Среднее время на гол

135
159

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.17
Рафинья Диас 6 0.5
Ямаль Ламин 5 0.42
Педри 3 0.25
Торре Пабло 3 0.25
Ольмо Дани 3 0.25
Торрес Ферран 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Виктор Пау 1 0.08
Касадо Марк 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.25
Каррерас Жофре 2 0.17
Техеро Альваро 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Велиз Алехо 1 0.08
Ромеро Карлос 1 0.08
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 2 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Manolo Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эспаньол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
7
Барселона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

20
8

Голы по времени матча

Забито

15
1
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
100%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
7
32%
2
25%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
5
23%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

37
9
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
1
3%
1
11%
1-15
9
24%
2
22%
16-30
6
16%
1
11%
31-45
7
19%
2
22%
46-60
5
14%
1
11%
61-75
9
24%
2
22%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3
Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0

Результаты матчей

Барселона
Эспаньол

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Барселона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
2
2.5
1
5
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
3
8
6
5
2.5
1
10
5
6
3.5
3
8
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 12 11 0 1 38 - 10 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
7.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
13.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
17.
Эспаньол
 0:1 Заявка 12 3 1 8 10 - 20 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 1:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
11.
Эспаньол
 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 0:1 Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    21'
    Ушел от соперника по флангу Бальде и навесил в центр штрафной, где головой вынес на угловой Кабрера.
  • 20'
    Прорывался Пуалдо в штрафную с правого фланга, но напоролся на Кубарси, против которого нарушил правила.
  • 19'
    Мог убегать на ворота соперника Каррерас после заброса от Баузы, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
  • 18'
    На чужой половине поля Ольмо заехал по ногам сопернику. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 17'
    Педри с фланга выдал пас в центр на Рафинью, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 16'
    Мог убегать вновь Пуадо в штрафную соперника после паса от Кумбуллы, но первым на мяче снова оказался Пенья.
  • 15'
    Проникающим пасом Педри нашел перед штрафной соперника Ольмо, который пробил по воротам, но точно в руки голкиперу.
  • Желтая карточка
    14'
    Придерживал руками за футболку Бальде в силовой борьбе Каррерас. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
  • 13'
    Мог убегать на ворота соперника Пуадо после заброса в исполнении Крала, но вышел за пределы штрафной Пенья и отвел угрозу. 
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Дани Ольмо! Удалось быстро открыть счёт в матче хозяевам. Отличным пасом с правого фланга Ямаль искал на линии вратарской Ольмо, который оторвался от опеки защитника и вколотил сферу в сетку.
  • 11'
    Сместился с правого фланга к линии штрафной Ямаль и пробил по воротам, но в падении спас свою команду Гарсия.
  • 10'
    Догнал мяч у лицевой линии Форт и навесил в центр штрафной, но здесь Ольмо пробил немного выше перекладины.
  • 9'
    На фланге Педри получил по ногам в борьбе против Агуадо. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 8'
    Искал Крал в штрафной соперника дальним пасом Каррераса, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.
  • 7'
    Диагональ с центра поля Рафинья исполнял на правый фланг, куда врывался Форт, но выпустил он мяч за боковую линию.
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    • 6'
      Проникающий пас исполнил Ямаль с фланга в штрафную на Левандовски, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 5'
      Теперь уже Касадо руками уложил в центре поля на газон Пуадо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Эспаньола".
    • 4'
      Со штрафного навесил Педри на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Кумбулла и вынес мяч головой подальше.
    • 3'
      На чужой половине поля получил по ногам Рафинья в борьбе против Техеро. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Барселоны"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Барселона
    96.1% (146)
    Ничья
    1.3% (2)
    Эспаньол
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (74)
    Меньше
    36.21% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (29)
    Нет
    75% (87)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    28.3% (43)
    2:0 Барселона
    25% (38)
    3:1 Барселона
    7.9% (12)
    4:1 Барселона
    5.3% (8)
    2:1 Барселона
    3.9% (6)
    1:0 Барселона
    2.6% (4)
    4:0 Барселона
    1.3% (2)
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