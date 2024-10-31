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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Барселона
 
Позже
Эспаньол
Прогнозы 54
Барселона 88.9% (48)
X 3.7% (2)
Эспаньол 7.4% (4)
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Эспаньол

История личных встреч

Барселона
Эспаньол

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

41 матч

65.9%
24.4%
9.7%
27 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.3%
46.3%
7.4%
19 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.3%
34.1%
19.6%
19 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:4
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

2.04
1.78

Среднее время на гол

44
50

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.67
0.57

Среднее время на гол

135
159

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

1.44
1.1

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38

Среднее время на гол

62
82

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.27
Рафинья Диас 6 0.55
Ямаль Ламин 5 0.45
Педри 3 0.27
Торре Пабло 3 0.27
Ольмо Дани 3 0.27
Торрес Ферран 1 0.09
Кунде Жюль 1 0.09
Виктор Пау 1 0.09
Касадо Марк 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.27
Каррерас Жофре 2 0.18
Техеро Альваро 1 0.09
Кумбулла Мараш 1 0.09
Велиз Алехо 1 0.09
Ромеро Карлос 1 0.09
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 2 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Manolo Gonzalez 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Барселона
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эспаньол
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

20
7
Барселона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

20
8

Голы по времени матча

Забито

15
1
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
100%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

22
8
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
4
18%
1
13%
31-45
7
32%
2
25%
46-60
2
9%
1
13%
61-75
5
23%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

37
9
16 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 6
1
3%
1
11%
1-15
9
24%
2
22%
16-30
6
16%
1
11%
31-45
7
19%
2
22%
46-60
5
14%
1
11%
61-75
9
24%
2
22%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
4
20%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3
Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1
Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0

Результаты матчей

Барселона
Эспаньол

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
2 раза 18%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Барселона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
2
2.5
1
5
2
2
3.5
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
3
8
6
5
2.5
1
10
5
6
3.5
3
8
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Мальорка
 Заявка 11 5 3 3 10 - 8 18
8.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.5% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Барселона 88.9% (48)
    X 3.7% (2)
    Эспаньол 7.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Эспаньол
    1.13
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    18.00
    19.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Барселона - Эспаньол

    Исход игры
    Барселона
    88.9% (48)
    Ничья
    3.7% (2)
    Эспаньол
    7.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    31.5% (17)
    3:0 Барселона
    29.6% (16)
    3:1 Барселона
    7.4% (4)
    2:1 Барселона
    5.6% (3)
    4:1 Барселона
    3.7% (2)
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