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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 22036 Главный судья: Robin Hensgens
Утрехт
1:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
67' Гол
Ааронсон Пакстен
90' Желтая карточка
Месик Иван
90'+5

Ход матча

17'
Дидден Матисс
Ван дер Хорн Майк
 
59'
Ромени Оле
Родригес Мигель
 
59'
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
 
59'
Огайо Ноа
Дескотт Антони
 
67'
Ааронсон Пакстен
1:0
69'
Мин Давид
Фрауло Оскар
 
72'
 
Хорнкамп Ииц
Брюин Джорди
85'
 
Shiloh Zand
Энгельс Марио
85'
 
Ван Кам Даниэль
Жамбурек Ян
88'
Бут Тейлор
Катлайн Йоанн
 
90'
 
Месик Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 3
  • 436 Количество передач 355
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
22
Родригес
Мигель
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
19
Дескотт
Антони
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
13
Жамбурек
Ян
29
Подгоряну
Суф
5
Брюин
Джорди
8
Энгельс
Марио
19
Luka
Kulenovic
Утрехт
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Хераклес

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

35 матчей

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

45.7%
20%
34.3%
16 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.56
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ааронсон Пакстен 4 0.36
Огайо Ноа 3 (1) 0.27
Катлайн Йоанн 2 0.18
Ромени Оле 2 0.18
Тоорнстра Йенс 1 0.09
Родригес Мигель 1 0.09
Боздоган Джан 1 0.09
Виргевер Ник 1 0.09
Ван дер Хорн Майк 1 0.09
Йенсен Виктор 1 0.09
Мин Давид 1 0.09
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Фрауло Оскар 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 4 0.33
Энгельс Марио 3 0.25
Де Кеерсмакер Брайан 3 (2) 0.25
Мирани Деймон 1 0.08
Тальвитие Юхо 1 0.08
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Роскен Рубен 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Ааронсон Пакстен 3 0
Огайо Ноа 3 0
Боздоган Джан 2 0
Ромени Оле 2 0
Родригес Мигель 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Фрауло Оскар 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 4 0
Месик Иван 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 1
Энгельс Марио 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

Утрехт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
2
Утрехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хераклес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
6
46%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
17%
4
29%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1
Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0

Результаты матчей

Утрехт
Хераклес

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
6
5
1.5
4
8
3
8
2.5
1
11
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 2 4 12 - 13 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
13.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 2 5 4 12 - 17 11
15.
Гронинген
 Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 Заявка 11 1 1 9 10 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
13.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Валвейк
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 4
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 55%, Хераклес: 45%.
  • 95'
    Мин Давид из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Утрехт начинает контратаку
  • 95'
    Дидден Матисс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Мин Давид нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Огайо Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Дидден Матисс ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 93'
      Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!
    • 93'
      Ааронсон Пакстен пробует нанести удар издали, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем
    • 92'
      Тоорнстра Йенс пробил со штрафного прямо в стенку
    • 92'
      Месик Иван из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Огайо Ноа.
    • 91'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Утрехт 1:0 Хераклес онлайн

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