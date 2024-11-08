Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Утрехт имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

44' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фрауло Оскар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фабиан де Кейзер ослабляет давление, выбив мяч.

39' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

38' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Хераклес

36' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Подгоряну Суф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Дескотт Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Энгельс Марио не смог попасть в створ ударом издали

29' Брюин Джорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Подгоряну Суф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

16' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Брайан Де Керсмакер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Хераклес

9' Виргевер Ник оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Удар от ворот произведет Хераклес

7' Катлайн Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

6' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Ван дер Хорн Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Хераклес

2' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Утрехт

2' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля