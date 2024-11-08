Тур: 12. Стадион: Галгенваард. Зрители: 22036 Главный судья: Robin Hensgens
Ход матча
67'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 3
-
436 Количество передач 355
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.42 Победа «Утрехта»
-
24
Виргевер
Ник
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
13
Жамбурек
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Огайо НоаНападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Shiloh Zand
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Утрехт
Хераклес
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
35 матчей
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
45.7%
20%
34.3%
16 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.56
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
1.71
1.23
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ааронсон Пакстен
|4
|0.36
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.27
|Катлайн Йоанн
|2
|0.18
|Ромени Оле
|2
|0.18
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.09
|Родригес Мигель
|1
|0.09
|Боздоган Джан
|1
|0.09
|Виргевер Ник
|1
|0.09
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.09
|Йенсен Виктор
|1
|0.09
|Мин Давид
|1
|0.09
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Kulenovic
|4
|0.33
|Энгельс Марио
|3
|0.25
|Де Кеерсмакер Брайан
|3 (2)
|0.25
|Мирани Деймон
|1
|0.08
|Тальвитие Юхо
|1
|0.08
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Ааронсон Пакстен
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|4
|0
|Месик Иван
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|1
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хераклес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
2
Утрехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хераклес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
5
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Хераклес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
44%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
6
46%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 4
3
17%
4
29%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
23%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 Лиссе - Утрехт 1:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Гронинген - Утрехт 0:1
Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3
Хераклес
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - НАК Бреда 2:0 Винтерсвийк - Хераклес 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Хераклес - Аякс 3:4
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0
Результаты матчей
Утрехт
Хераклес
Точный счет
1:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
65
48
38
111
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 23
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 4
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3