Тур: 11. Стадион: Молинью. Главный судья: Брамэлл Томас
1:0
Первый тайм: 44'
0'
1:0
2' ГолСарабия Пабло
12' Undefined phrase: football_event_Мэннинг Райан
22' Желтая карточкаХарвуд-Беллис Тэйлор
Ход матча
2'
1:0
12'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Понд АлфиЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
-
32 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Саутгемптон
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|4
|0.36
|Ларсен Йорген
|4
|0.36
|Аит-Нури Раян
|3
|0.27
|Лемина Марио
|1
|0.09
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.09
|Сарабия Пабло
|1
|0.09
|Гомес Жоао
|1
|0.09
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|0.18
|Сугавара Юкинари
|1
|0.09
|Армстронг Адам
|1
|0.09
|Арибо Джо
|1
|0.09
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.09
|Диблинг Тайлер
|1
|0.09
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Фернандеш Матеуш
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Диблинг Тайлер
|4
|0
|Мартин Рассел
|3
|0
|Лаллана Адам
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Стивенс Джек
|1
|1
|Армстронг Адам
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Саутгемптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
3
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
3
2
Вулверхэмптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Саутгемптон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
67%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
29%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
21%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
11%
1
5%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
19%
6
32%
61-75
8
30%
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Точный счет
1:2
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:6
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 21
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
|18.
|1:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 10
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|1:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 12
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Вулверхэмптон
71.6% (83)
Ничья
22.4% (26)
Саутгемптон
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (66)
Меньше
40.54% (45)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
44% (51)
1:0 Вулверхэмптон
19% (22)
1:1 Ничья
16.4% (19)
2:2 Ничья
5.2% (6)
1:2 Саутгемптон
5.2% (6)
2:0 Вулверхэмптон
3.4% (4)
3:1 Вулверхэмптон
2.6% (3)
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