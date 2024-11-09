Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Камерон Арчер ослабляет давление, выбив мяч.

48' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

47' Фернандеш Матеуш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

43' Лаллана Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

38' Уокер-Питерс Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фернандеш Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мэннинг Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Са Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Мэннинг Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

25' Лаллана Адам не смог попасть в створ ударом издали

20' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Саутгемптон , будет отменен из-за фола.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Саутгемптон

10' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

9' Армстронг Адам не смог попасть в створ ударом издали

8' Фернандеш Матеуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

7' Сарабия Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Кунья Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля

1' Саутгемптон начинает с центра поля