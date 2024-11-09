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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 31403 Главный судья: Брамэлл Томас
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
2' Гол
Сарабия Пабло
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Мэннинг Райан
22' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
2:0
51' Гол
Кунья Матеус
51' Желтая карточка
Ремсдейл Аарон
78' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
81' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
89' Желтая карточка
Угочукву Лесли
90'+7

Ход матча

2'
Сарабия Пабло
(Кунья Матеус)
1:0
12'
 
Мэннинг Райан
22'
 
Харвуд-Беллис Тэйлор
46'
Беллегард Жан-Рикнер
Сарабия Пабло
 
46'
 
Диблинг Тайлер
Мэннинг Райан
51'
Кунья Матеус
(Лемина Марио)
2:0
51'
 
Ремсдейл Аарон
60'
 
Угочукву Лесли
Лаллана Адам
60'
 
Сугавара Юкинари
Стивенс Джек
73'
Гуэдеш Гонсалу
Ларсен Йорген
 
73'
 
Бреретон Бен
Арибо Джо
73'
 
Онуачу Пол
Арчер Камерон
78'
 
Уокер-Питерс Кайл
81'
Беллегард Жан-Рикнер
 
89'
 
Угочукву Лесли
90'
Гомес Родриго
Кунья Матеус
 
90'
Доэрти Мэтт
Аит-Нури Раян
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 265 Количество передач 642
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 116
Вулверхэмптон 71.6% (83)
X 22.4% (26)
Саутгемптон 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
21
Сарабия
Пабло
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
30
Ремсдейл
Аарон
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
3
Мэннинг
Райан
10
Лаллана
Адам
7
Арибо
Джо
18
Фернандеш
Матеуш
9
Армстронг
Адам
19
Арчер
Камерон
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Саутгемптон
5-3-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Саутгемптон

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:2
Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 5 0.45
Ларсен Йорген 4 0.36
Аит-Нури Раян 3 0.27
Лемина Марио 1 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.09
Сарабия Пабло 1 0.09
Гомес Жоао 1 0.09
Семеду Нелсон 0 0
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.18
Сугавара Юкинари 1 0.09
Армстронг Адам 1 0.09
Арибо Джо 1 0.09
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.09
Диблинг Тайлер 1 0.09
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кунья Матеус 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Диблинг Тайлер 4 0
Мартин Рассел 3 0
Лаллана Адам 3 0
Беднарек Ян 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Стивенс Джек 1 1
Армстронг Адам 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Саутгемптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Вулверхэмптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

3
2
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Саутгемптон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
4
25%
2
29%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
11%
2
10%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
5
19%
6
29%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3
Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Саутгемптон

Точный счет

1:2
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
3:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:6
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
9.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Челси Кукурелья Марк 5
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    Прогнозы 116
    Вулверхэмптон 71.6% (83)
    X 22.4% (26)
    Саутгемптон 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    71.6% (83)
    Ничья
    22.4% (26)
    Саутгемптон
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (66)
    Меньше
    40.54% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    44% (51)
    1:0 Вулверхэмптон
    19% (22)
    1:1 Ничья
    16.4% (19)
    2:2 Ничья
    5.2% (6)
    1:2 Саутгемптон
    5.2% (6)
    2:0 Вулверхэмптон
    3.4% (4)
    3:1 Вулверхэмптон
    2.6% (3)
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