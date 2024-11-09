Тур: 11. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
92 Callum Bates
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вест Хэм
Эвертон
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед
36 матчей
25%
22.2%
52.8%
9 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.4%
47.2%
33.4%
7 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
85
81
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
50
47
Голов в среднем за матч
1.39
1.31
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|0.27
|Соучек Томаш
|2
|0.18
|Кудус Мохаммед
|2
|0.18
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.18
|Антонио Майкл
|1
|0.09
|Ингс Дэнни
|1
|0.09
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.09
|Килман Макс
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.18
|Кин Майкл
|2
|0.18
|Ндиайе Ильман
|2
|0.18
|Гомеш Бету
|1
|0.09
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|3
|1
|Пакета Лукас
|4
|0
|Гидо Родригес
|3
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Солер Карлос
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Кудус Мохаммед
|0
|1
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кин Майкл
|4
|0
|Тарковски Джеймс
|3
|0
|Янг Эшли
|1
|1
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
3
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Эвертон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
36%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
80%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
26%
2
12%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
21%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Эвертон
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|9.
|1:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|20 - 21
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
|18.
|1:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 10
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|1:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 12
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Эвертон
Исход игры
Вест Хэм
75.7% (87)
Ничья
17.4% (20)
Эвертон
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
52.2% (60)
1:1 Ничья
15.7% (18)
1:0 Вест Хэм
13.9% (16)
2:0 Вест Хэм
5.2% (6)
1:2 Эвертон
3.5% (4)
2:3 Эвертон
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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