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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 45+'
Эвертон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 115
Вест Хэм 75.7% (87)
X 17.4% (20)
Эвертон 7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Эвертон
3.45
3.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
24
Гидо
Родригес
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
7
Саммервилл
Крисенсио
9
Антонио
Майкл
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
27
Гуэйе
Идрисса
8
Мангаля
Орель
29
Линдстрём
Йеспер
16
Дукуре
Абдулай
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вест Хэм
4-1-4-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Эвертон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 16 побед

36 матчей

25%
22.2%
52.8%
9 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.4%
47.2%
33.4%
7 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

85
81

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

50
47

Голов в среднем за матч

1.39
1.31

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 (1) 0.27
Соучек Томаш 2 0.18
Кудус Мохаммед 2 0.18
Пакета Лукас 2 (1) 0.18
Антонио Майкл 1 0.09
Ингс Дэнни 1 0.09
Саммервилл Крисенсио 1 0.09
Килман Макс 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.27
Калверт-Льюин Доминик 2 0.18
Кин Майкл 2 0.18
Ндиайе Ильман 2 0.18
Гомеш Бету 1 0.09
Янг Эшли 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 3 1
Пакета Лукас 4 0
Гидо Родригес 3 0
Эмерсон Палмиери 3 0
Соучек Томаш 3 0
Солер Карлос 3 0
Килман Макс 3 0
Кудус Мохаммед 0 1
Крессуэлл Аарон 1 0
Антонио Майкл 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Ирвинг Энди 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 4 0
Тарковски Джеймс 3 0
Янг Эшли 1 1
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Вест Хэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Эвертон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
3
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Эвертон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
36%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
4
80%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

19
17
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
26%
2
12%
1-15
5
26%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
3
18%
61-75
4
21%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ноттингем Форест - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ипсвич 4:1
Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Саутгемптон - Эвертон 1:0 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0
Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Эвертон

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 1:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 21 14
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
18.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 11 1 3 7 15 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:1 Заявка 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 1:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Борнмут
 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 1:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 12 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Вест Хэм 75.7% (87)
    X 17.4% (20)
    Эвертон 7% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Эвертон
    3.45
    3.42
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    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Вест Хэм
    75.7% (87)
    Ничья
    17.4% (20)
    Эвертон
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    52.2% (60)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    1:0 Вест Хэм
    13.9% (16)
    2:0 Вест Хэм
    5.2% (6)
    1:2 Эвертон
    3.5% (4)
    2:3 Эвертон
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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