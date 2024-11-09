Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Эмерсон Палмиери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Антонио Майкл . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Калверт-Льюин Доминик нанес удар головой, но Лукаш Фабианьский спокойно отбил мяч.

41' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Эвертон

33' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эмерсон Палмиери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ндиайе Ильман из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Линдстрём Йеспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гуэйе Идрисса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эмерсон Палмиери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Калверт-Льюин Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Гуэйе Идрисса не смог попасть в створ ударом издали

4' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Судья начинает матч