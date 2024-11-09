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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Брайтон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 124
Брайтон 3.2% (4)
X 9.7% (12)
Манчестер Сити 87.1% (108)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
11
Адингра
Симон
41
Хиншелвуд
Джек
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
14
Рюттер
Жоржиньо
18
Уэлбек
Данни
31
Эдерсон
Мораес
82
Льюис
Рико
2
Уокер
Кайл
66
Симпсон-Пуси
Жамай
24
Гвардиол
Йошко
8
Ковачич
Матео
26
Савио
III
47
Фоден
Фил
19
Гюндоган
Илкай
27
Луис
Матеус
II
9
Холанн
Эрлинг
Брайтон
4-4-2
Манчестер Сити
4-1-4-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Среднее время на гол

90
240

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

2.38
3

Среднее время на гол

37
30

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.69
1.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

53
53

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.6
Рюттер Жоржиньо 2 0.2
Педро Жоао 2 0.2
Митома Каору 1 0.1
Адингра Симон 1 0.1
Балеба Карлос 1 0.1
Минте Янкуба 1 0.1
Кадыоглу Ферди 1 0.1
Фергюсон Эван 1 0.1
Хиншелвуд Джек 1 0.1
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (1) 1.1
Ковачич Матео 3 0.3
Гвардиол Йошко 3 0.3
Стоунс Джон 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Роша Игор II 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Аяри Ясин 1 0
Балеба Карлос 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 3 0
Эдерсон Мораес 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
2
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
12
Брайтон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
12%
5
23%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
7
32%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
4
40%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0
Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Сити

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
3
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
9.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Челси Кукурелья Марк 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 11-го тура Английской премьер-лиги "Брайтон" принимает "Манчестер Сити". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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Прогнозы 124
Брайтон 3.2% (4)
X 9.7% (12)
Манчестер Сити 87.1% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Сити
4.40
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4.20
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4.10
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити

Исход игры
Брайтон
3.2% (4)
Ничья
10.3% (13)
Манчестер Сити
86.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (85)
Меньше
22.73% (25)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
44.4% (56)
0:2 Манчестер Сити
12.7% (16)
2:2 Ничья
6.3% (8)
1:3 Манчестер Сити
6.3% (8)
0:1 Манчестер Сити
4% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.2% (4)
2:4 Манчестер Сити
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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