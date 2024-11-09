Тур: 11. Стадион: Фалмер. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Райт ДжейкобПолузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Среднее время на гол
90
240
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
2.38
3
Среднее время на гол
37
30
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.69
1.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
53
53
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.6
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.2
|Педро Жоао
|2
|0.2
|Митома Каору
|1
|0.1
|Адингра Симон
|1
|0.1
|Балеба Карлос
|1
|0.1
|Минте Янкуба
|1
|0.1
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.1
|Фергюсон Эван
|1
|0.1
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.1
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (1)
|1.1
|Ковачич Матео
|3
|0.3
|Гвардиол Йошко
|3
|0.3
|Стоунс Джон
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Доку Жереми
|1
|0.1
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
2
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
12
Брайтон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Манчестер Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
25%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
12%
5
23%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
6
35%
4
18%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
18%
7
32%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
4
40%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0
Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Сити
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити
Исход игры
Брайтон
3.2% (4)
Ничья
10.3% (13)
Манчестер Сити
86.5% (109)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (85)
Меньше
22.73% (25)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
44.4% (56)
0:2 Манчестер Сити
12.7% (16)
2:2 Ничья
6.3% (8)
1:3 Манчестер Сити
6.3% (8)
0:1 Манчестер Сити
4% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.2% (4)
2:4 Манчестер Сити
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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