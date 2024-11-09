Первый тайм

10' Джонс оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал проникающий пас вперёд на Макаллистера, вот только эту попытку в подкате сумел перехватить Динь, выбивший снаряд за лицевую.

9' Луис Диас получил мяч в левой части штрафной, сместился к лицевой и прострелил к ближней штанге, но эту попытку перехватил Диего Карлос. Владеют преимуществом "мерсисайдцы" в первые минуты.

8' "Астон Вилла" продолжает преследование лидирующей группы. Команда Унаи Эмери в случае победы сегодня совершит внушительный рывок и даже сможет оказаться в первой тройке.

7' Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Салах на скорости справа ворвался в штрафную соперника и и хитро пробил в ближний угол, однако эту попытку заблокировал Пау Торрес.

6' В середине недели оба коллектива провели свои матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своём поле разгромил "Байер", а вот бирмингемцы неожиданно проиграли "Брюгге".

5' Бэйли и Робертсон неудачно столкнулись в центральной части поля. Футболист "Ливерпуля" получил повреждение и пока не может подняться с газона. Небольшая пауза в нашем матче.