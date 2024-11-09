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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 10'
Астон Вилла
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 129
Ливерпуль 96.1% (124)
X 3.9% (5)
Астон Вилла 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Астон Вилла
5.25
4.80
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7.30
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Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
17
Джонс
Кёртис
7
Диас
Луис
9
Нуньес
Дарвин
23
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
Ливерпуль
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-1-1

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

50
47

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (2) 0.7
Диас Луис 5 0.5
Жота Диогу 2 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.1
Гакпо Коди 1 0.1
Конате Ибраима 1 0.1
Джонс Кёртис 1 0.1
Нуньес Дарвин 1 0.1
Александер-Арнольд Трент 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Дуран Джон 4 0.4
Роджерс Морган 3 0.3
Онана Амаду 2 0.2
Баркли Росс 1 0.1
Конса Эзри 1 0.1
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Конате Ибраима 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Бэйли Леон 2 0
Роджерс Морган 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
7
Ливерпуль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
3
33%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
4
57%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1
Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Астон Вилла

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 6 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
5.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 11 5 4 2 17 - 15 19
6.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
7.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
8.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
9.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
9.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Челси Кукурелья Марк 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Джонс оказался с мячом перед штрафной соперника и отдал проникающий пас вперёд на Макаллистера, вот только эту попытку в подкате сумел перехватить Динь, выбивший снаряд за лицевую. 
  • 9'
    Луис Диас получил мяч в левой части штрафной, сместился к лицевой и прострелил к ближней штанге, но эту попытку перехватил Диего Карлос. Владеют преимуществом "мерсисайдцы" в первые минуты. 
  • 8'
    "Астон Вилла" продолжает преследование лидирующей группы. Команда Унаи Эмери в случае победы сегодня совершит внушительный рывок и даже сможет оказаться в первой тройке. 
  • 7'
    Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Салах на скорости справа ворвался в штрафную соперника и и хитро пробил в ближний угол, однако эту попытку заблокировал Пау Торрес. 
  • 6'
    В середине недели оба коллектива провели свои матчи на групповом этапе Лиги Чемпионов. "Ливерпуль" на своём поле разгромил "Байер", а вот бирмингемцы неожиданно проиграли "Брюгге". 
  • Травма, повреждение
    5'
    Бэйли и Робертсон неудачно столкнулись в центральной части поля. Футболист "Ливерпуля" получил повреждение и пока не может подняться с газона. Небольшая пауза в нашем матче. 
  • Судья
    4'
    Нуньес получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, и ему в спину врезался Диего Карлос. Рефери сразу же показал, что пенальти назначать не планирует. 
  • 3'
    "Манчестер Сити" сегодня неожиданно проиграл "Брайтону", поэтому "Ливерпуль" получает отличную возможность оторваться от своего конкурента аж на 5 баллов. Думаю, что команда Арне Слота приложит максимум усилий для победы. 
  • 2'
    "Мерсисайдцы" вышли на эту встречу в красном комплекте формы, футболисты "Астон Виллы" играют в белой форме. Ворота Келлехера в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Ливерпуль
96.1% (124)
Ничья
3.9% (5)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.45% (83)
Меньше
24.55% (27)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
45% (58)
2:0 Ливерпуль
16.3% (21)
3:1 Ливерпуль
15.5% (20)
1:0 Ливерпуль
3.1% (4)
3:2 Ливерпуль
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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