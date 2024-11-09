0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Джонс
Кёртис
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
24
Онана
Амаду
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
26 Богард ЛамарЗащитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Астон Вилла
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.14
Среднее время на гол
62
78
Всего голов
50
47
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|7 (2)
|0.7
|Диас Луис
|5
|0.5
|Жота Диогу
|2
|0.2
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.1
|Гакпо Коди
|1
|0.1
|Конате Ибраима
|1
|0.1
|Джонс Кёртис
|1
|0.1
|Нуньес Дарвин
|1
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.5
|Дуран Джон
|4
|0.4
|Роджерс Морган
|3
|0.3
|Онана Амаду
|2
|0.2
|Баркли Росс
|1
|0.1
|Конса Эзри
|1
|0.1
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Конате Ибраима
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоджин-Байдейс Джейден
|2
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
10
7
Ливерпуль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
3
33%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
4
57%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1
Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Астон Вилла
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
82
64
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 13
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 15
|19
|5.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 15
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
96.1% (124)
Ничья
3.9% (5)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75.45% (83)
Меньше
24.55% (27)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
45% (58)
2:0 Ливерпуль
16.3% (21)
3:1 Ливерпуль
15.5% (20)
1:0 Ливерпуль
3.1% (4)
3:2 Ливерпуль
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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