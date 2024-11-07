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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Ливерпуль
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 41
Ливерпуль 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Астон Вилла 0% (0)
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Ливерпуль
Астон Вилла

История личных встреч

Ливерпуль
Астон Вилла

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
9.5%
38.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
1:4
ПЛ
7:2
ПЛ
2:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:6
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.14

Среднее время на гол

62
78

Всего голов

50
47

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 7 (2) 0.7
Диас Луис 5 0.5
Жота Диогу 2 0.2
Ван Дейк Виргил 1 0.1
Гакпо Коди 1 0.1
Конате Ибраима 1 0.1
Джонс Кёртис 1 0.1
Нуньес Дарвин 1 0.1
Александер-Арнольд Трент 0 0
Собослаи Доминик 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.5
Дуран Джон 4 0.4
Роджерс Морган 3 0.3
Онана Амаду 2 0.2
Баркли Росс 1 0.1
Конса Эзри 1 0.1
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Конате Ибраима 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Баркли Росс 3 0
Динь Люка 3 0
Онана Амаду 3 0
Макгинн Джон 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Бэйли Леон 2 0
Роджерс Морган 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
3
Ливерпуль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Астон Вилла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

10
7
Ливерпуль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Астон Вилла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
11%
3
33%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
4
57%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
1
5%
5
31%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
33%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2
РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюгге - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла - Борнмут 1:1
Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Астон Вилла

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
8
2
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
10.
Фулхэм
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 Заявка 10 4 1 5 19 - 20 13
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 10 3 2 5 13 - 19 11
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 10 2 3 5 10 - 17 9
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 1 4 5 8 - 13 7
18.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
19.
Саутгемптон
 Заявка 10 1 1 8 7 - 19 4
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 0 3 7 14 - 27 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
9.
Фулхэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
15.
Эвертон
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 36 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 41
    Ливерпуль 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Астон Вилла
    5.20
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    5.20
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    6.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    95.2% (40)
    Ничья
    4.8% (2)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (30)
    Меньше
    25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    50% (21)
    2:0 Ливерпуль
    19% (8)
    3:1 Ливерпуль
    16.7% (7)
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