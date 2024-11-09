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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Брентфорд
1:1
Первый тайм: 45+'
Борнмут
0'
0:1
17' Гол
Эванилсон
1:1
27' Гол
Висса Йоан
33' Желтая карточка
Сенеси Маркос

Ход матча

17'
0:1
Эванилсон
27'
Висса Йоан
1:1
33'
 
Сенеси Маркос

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 116
Брентфорд 50% (58)
X 39.7% (46)
Борнмут 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
24
Дамсгор
Миккель
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
12
Адамс
Тайлер
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
19
Клюйверт
Джастин
9
Эванилсон
Брентфорд
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Борнмут

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.78

Среднее время на гол

43
115

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.6
0.85

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
105

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.73
Висса Йоан 5 0.45
Пиннок Итан 2 0.18
Янельт Витали 1 0.09
Норгор Кристиан 1 0.09
Карвалью Фабиу 1 0.09
Коллинз Натан 1 0.09
Дамсгор Миккель 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 4 0.36
Эванилсон 4 0.36
Кук Льюис 1 0.09
Тавернер Маркус 1 0.09
Клюйверт Джастин 1 (1) 0.09
Синистерра Луис 1 0.09
Уттара Данго 1 0.09
Кристи Райан 1 0.09
Керкез Милош 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 3 0
Норгор Кристиан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Кук Льюис 3 0
Смит Адам 2 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
2
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
8
Брентфорд
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Борнмут
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
5
100%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
50%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
3
16%
6
46%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
4
33%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1

Результаты матчей

Брентфорд
Борнмут

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 1:1 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 1:1 Заявка 11 4 2 5 20 - 21 14
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
18.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 11 1 3 7 15 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 1:1 Заявка 6 4 2 0 16 - 10 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 1:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Борнмут
 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 1:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 12 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • 44'
    Сенеси Маркос из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 44'
    Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Борнмут пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Брентфорд
  • 43'
    Коллинз Натан из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 43'
    Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 116
    Брентфорд 50% (58)
    X 39.7% (46)
    Борнмут 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Борнмут
    3.75
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 1:1 Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    50% (58)
    Ничья
    39.7% (46)
    Борнмут
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (93)
    Нет
    16.22% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    2:1 Брентфорд
    31.9% (37)
    1:0 Брентфорд
    12.1% (14)
    1:2 Борнмут
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Брентфорд
    1.7% (2)
    2:0 Брентфорд
    1.7% (2)
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