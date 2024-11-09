Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Пиннок Итан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

93' Тактическая замена. Дамсгор Миккель уходит с поля и его заменяет Фабио Карвалью

93' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Тактическая замена. Мбеумо Брайан уходит с поля и его заменяет Юнус Эмре Конак

92' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Забарный Илья получил желтую карточку от судьи

89' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

88' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Шаде Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Эванилсон из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Удар от ворот произведет Борнмут

81' Смит Адам получил желтую карточку от судьи

81' Брукс Дэвид из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Брентфорд

77' Йенсен Матиас пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага держит все под контролем

75' Удар от ворот произведет Брентфорд

74' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Хорошую попытку сделал Норгор Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Йенсен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Кристи Райан получил желтую карточку от судьи

68' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Борнмут

67' Удар от ворот произведет Борнмут

67' Мбеумо Брайан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

64' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Брентфорд

58' Отличный командный гол!

58' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Висса Йоан из команды Брентфорд

58' Янельт Витали создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Брентфорд

57' Удар от ворот произведет Борнмут

57' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Брентфорд пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брентфорд

55' Эванилсон из команды Борнмут перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Команда Брентфорд сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Дамсгор Миккель забивает с правой ноги!

50' Брентфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Отличный командный гол!

49' Г О О О О Л - Клюйверт Джастин забивает с правой ноги!

49' Кук Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дамсгор Миккель из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника