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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Брентфорд
3:2
Конец матча
Борнмут
0'
0:1
17' Гол
Эванилсон
1:1
27' Гол
Висса Йоан
33' Желтая карточка
Сенеси Маркос
1:2
49' Гол
Клюйверт Джастин
2:2
50' Гол
Дамсгор Миккель
3:2
58' Гол
Висса Йоан
68' Желтая карточка
Кристи Райан
81' Желтая карточка
Смит Адам
88' Желтая карточка
Шаде Кевин
89' Желтая карточка
Забарный Илья
90' Желтая карточка
Карвалью Фабиу
90'+9

Ход матча

17'
0:1
Эванилсон
27'
Висса Йоан
1:1
33'
 
Сенеси Маркос
49'
1:2
Клюйверт Джастин
(Кук Льюис)
50'
Дамсгор Миккель
(Мбеумо Брайан)
2:2
58'
Висса Йоан
(Янельт Витали)
3:2
67'
 
Хёйсен Дин
Сенеси Маркос
67'
 
Тавернер Маркус
Адамс Тайлер
68'
 
Кристи Райан
76'
 
Брукс Дэвид
Клюйверт Джастин
76'
 
Унал Энес
Кристи Райан
79'
Ярмолюк Егор
Йенсен Матиас
 
81'
 
Смит Адам
83'
Шаде Кевин
Норгор Кристиан
 
84'
 
Араухо Хулиан
Смит Адам
88'
Шаде Кевин
 
89'
 
Забарный Илья
90'
Карвалью Фабиу
Дамсгор Миккель
 
90'
Конак Юнус Эмре
Мбеумо Брайан
 
90'
Карвалью Фабиу
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 409 Количество передач 378
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 116
Брентфорд 50% (58)
X 39.7% (46)
Борнмут 10.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
23
Льюис-Поттер
Кин
8
Йенсен
Матиас
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
24
Дамсгор
Миккель
13
Аррисабалага
Кепа
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
12
Адамс
Тайлер
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
10
Кристи
Райан
19
Клюйверт
Джастин
9
Эванилсон
Брентфорд
4-3-3
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Борнмут

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
3:1
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
ТМК
1:3
Ч
3:1
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТФЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.09
0.78

Среднее время на гол

43
115

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.6
0.85

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
105

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.73
Висса Йоан 6 0.55
Пиннок Итан 2 0.18
Янельт Витали 1 0.09
Дамсгор Миккель 1 0.09
Норгор Кристиан 1 0.09
Карвалью Фабиу 1 0.09
Коллинз Натан 1 0.09
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 4 0.36
Эванилсон 4 0.36
Клюйверт Джастин 2 (1) 0.18
Кук Льюис 1 0.09
Тавернер Маркус 1 0.09
Синистерра Луис 1 0.09
Уттара Данго 1 0.09
Кристи Райан 1 0.09
Керкез Милош 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 3 0
Норгор Кристиан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Карвалью Фабиу 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Шаде Кевин 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 5 0
Клюйверт Джастин 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Семеньо Антуан 4 0
Смит Адам 3 0
Кук Льюис 3 0
Ираола Андони 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Забарный Илья 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
4
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

0
8
Брентфорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Борнмут
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

18
7
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
71%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
5
45%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
6
40%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
5
33%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1

Результаты матчей

Брентфорд
Борнмут

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
9.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Челси Кукурелья Марк 5
Весь список
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    Прогнозы 116
    Брентфорд 50% (58)
    X 39.7% (46)
    Борнмут 10.3% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:2 Борнмут

    Исход игры
    Брентфорд
    50% (58)
    Ничья
    39.7% (46)
    Борнмут
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (93)
    Нет
    16.22% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (40)
    2:1 Брентфорд
    31.9% (37)
    1:0 Брентфорд
    12.1% (14)
    1:2 Борнмут
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Брентфорд
    1.7% (2)
    2:0 Брентфорд
    1.7% (2)
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