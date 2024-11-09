Тур: 11. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Бонд Даррен
0'
0:1
17' ГолЭванилсон
1:1
27' ГолВисса Йоан
33' Желтая карточкаСенеси Маркос
1:2
49' ГолКлюйверт Джастин
2:2
50' ГолДамсгор Миккель
3:2
58' ГолВисса Йоан
68' Желтая карточкаКристи Райан
81' Желтая карточкаСмит Адам
88' Желтая карточкаШаде Кевин
89' Желтая карточкаЗабарный Илья
90' Желтая карточкаКарвалью Фабиу
90'+9
Ход матча
17'
0:1
27'
1:1
33'
49'
1:2
50'
2:2
58'
3:2
68'
81'
88'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
409 Количество передач 378
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Висса
Йоан
15
Смит
Адам
12
Адамс
Тайлер
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Борнмут
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.09
0.78
Среднее время на гол
43
115
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.6
0.85
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
105
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.73
|Висса Йоан
|6
|0.55
|Пиннок Итан
|2
|0.18
|Янельт Витали
|1
|0.09
|Дамсгор Миккель
|1
|0.09
|Норгор Кристиан
|1
|0.09
|Карвалью Фабиу
|1
|0.09
|Коллинз Натан
|1
|0.09
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|4
|0.36
|Эванилсон
|4
|0.36
|Клюйверт Джастин
|2 (1)
|0.18
|Кук Льюис
|1
|0.09
|Тавернер Маркус
|1
|0.09
|Синистерра Луис
|1
|0.09
|Уттара Данго
|1
|0.09
|Кристи Райан
|1
|0.09
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|5
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
4
Брентфорд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Борнмут
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
0
8
Брентфорд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Борнмут
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
5
71%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
5
45%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Забито
4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
50%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
75%
76-90
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
18%
1
7%
1-15
5
23%
2
13%
16-30
4
18%
3
20%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
6
40%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
23%
5
33%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
5
33%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0
Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1
Результаты матчей
Брентфорд
Борнмут
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
56
47
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 3:2 Борнмут
Исход игры
Брентфорд
50% (58)
Ничья
39.7% (46)
Борнмут
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (40)
2:1 Брентфорд
31.9% (37)
1:0 Брентфорд
12.1% (14)
1:2 Борнмут
7.8% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Брентфорд
1.7% (2)
2:0 Брентфорд
1.7% (2)
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